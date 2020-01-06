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文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16聯合報 記者馮靖惠／台北報導

文化大學今天開董事會選新董座。 圖／聯合報系資料照片
文化大學今天開董事會選新董座。 圖／聯合報系資料照片
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文化大學董事長張鏡湖去年十一月過世，依私校法，董事長任期中出缺後一個月內要推選董事長，教育部函文要求董事會盡快選出。部分董事擬於今天召開董事會，但教育部日前收到兩批董事分別申請召開董事會，依法指定這七名董事須共同開會，兩派角力恐讓今天的董事會增添變數。

教育部高教司長朱俊彰說，依私校法規定，董事長因故出缺不能召集董事會時，法人主管機關得依兩人以上現任董事的申請或依職權，指定董事召開董事會。但朱俊彰說，因日前彭誠浩、黃有良等五名董事，以及張鏡湖的女兒張海燕等二名董事，同日分別來函申請指定董事召開董事會，教育部依法因而指定前述七名董事須共同召集董事會，之後再依私校法規定檢視。

同時擔任校友總會理事長的董事黃有良，今天仍將如計畫舉行董事會。不過，文大共有十位董事，須至少七位董事出席，六位以上董事同意，方能推選出新董事長。張海燕昨受訪時未明確表態是否出席今天的董事會。今天文大董事會能否順利選出新董座，恐怕是未知數。

「面對少子化衝擊，文大必須往前走」，黃有良說，希望所有董事都能排除萬難，放下個人好惡，以學校大局為重。

至於張海燕是否有意願接班出任董事長？她說，「目前還在磋商中，尚未有定論。」

教育部文化大學高教少子化

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