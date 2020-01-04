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台大學生會違規直播校務會議 校方席間抓「機」

2020-01-04 12:07聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台大今天舉行校務會議，會上發生一段小插曲。台大學生會過程中違反規定，在台大學生會臉書進行直播，校方人員更是多次制止，在席間穿梭，試圖抓出隱身在席上的直播學生。

台大學生會長凃峻清提出臨時動議表示，1月2日台大官方臉書粉絲專頁針對政治敏感議題進行表態，造成爭議與師生看法分歧。他說台大官方臉書粉絲專頁有七萬多人按讚，專頁也經常發布台大師生得獎佳績、自然環境，成效卓著。因該專頁代表全校，建議應由秘書室建立公開的專頁發文流程以供檢視，並送校務會議通過，同時對公共事務的「評論」，應該經過較嚴謹的發文流程。

台大政治系莫內講座教授蘇宏達2018年11月在臉書批評國立故宮博物院政策，結果一年後遭調查局以違反「社會秩序維護法」函送台北市政府警察局偵辦，遭約談長達一小時。台大校方日前在官方臉書表達嚴重關切，籲政府勿侵害人民言論自由，台大學生會當日下午也隨即在臉書表示，蘇宏達的評論非理性討論，言論自由也不應無限上綱，指台大校方對於「言論自由」的標準令人困惑。

台大主秘孫效智表示，針對台大臉書發文，會先由媒體公關中心針對新聞的急迫性及重要性，在群組中先討論，校長、副校長等一級行政團隊成員是決策機制。基本上，校方不會對於公共事務進行評論，1月2日的該篇發文，只是強調校方重視言論自由。

台大校長管中閔說，台大一向堅持言論自由，支持所有師生針對公共議題發表評論。只要台大任何一名師生發生類似的事情，而被檢調約談，學校一樣都會表達關切。

有校務會議代表認為此事沒必要討論，因而提出擱置動議，附議人數22人，贊成81票，反對40票，因此決定提案擱置。

台大今天舉行校務會議。記者馮靖惠/攝影
台大今天舉行校務會議。記者馮靖惠/攝影
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今天的校務會議上，發生一段小插曲。台大學生會違反規定，在台大學生會臉書直播，校方...
今天的校務會議上，發生一段小插曲。台大學生會違反規定，在台大學生會臉書直播，校方人員更是多次制止，在席間穿梭，試圖抓出隱身在席上的直播學生。記者馮靖惠/攝影
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台大大學生直播

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