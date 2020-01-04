台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4%至5%

輔仁大學社會系教授戴伯芬日前表示台灣高教負債嚴重，國立大學以台灣大學負債最多，甚至說「大家可以想像台大30年後倒閉嗎？」台大校方今天說明負債項目包括預收款項等，嚴正澄清台大實際上每年的負債比率僅介於4%至5%。

台大財務長廖珮真今天在校務會議上表示，負債項目包括預收款項、遞延收入存入保證金等等，因此實際上，台大每年的負債比率只有介於4%至5%。