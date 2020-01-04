親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4%至5%

2020-01-04 10:50聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

輔仁大學社會系教授戴伯芬日前表示台灣高教負債嚴重，國立大學以台灣大學負債最多，甚至說「大家可以想像台大30年後倒閉嗎？」台大校方今天說明負債項目包括預收款項等，嚴正澄清台大實際上每年的負債比率僅介於4%至5%。

台大財務長廖珮真今天在校務會議上表示，負債項目包括預收款項、遞延收入存入保證金等等，因此實際上，台大每年的負債比率只有介於4%至5%。

廖珮真說，帳面上的資產和負債中，有些並非是學校真正的資產。例如，雖然會計是放在負債項目，但是包括建教合作計畫的預收款項，或是遞延收入存入保證金，但這些並不是校方的借款。事實上，台大每年的負債比率只有4至5%而已。

輔仁大學社會系教授戴伯芬日前表示，台灣高教負債嚴重，目前國立大學負債比20.3%...
輔仁大學社會系教授戴伯芬日前表示，台灣高教負債嚴重，目前國立大學負債比20.3%，私立大學負債比7.1%，負債20億以上的國立大學已達八家，其中以台灣大學負債最多，105至107學年度的負債比約31%至35%，甚至說「大家可以想像台大30年後倒閉嗎？」台大校方今天嚴正澄清，負債項目包括預收款項等等，台大實際上每年的負債比率僅介於4%至5%。本報資料照片
分享

台大輔仁大學高教

延伸閱讀

不需擔保借款...還有這些

欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍

新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主...

高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03

靜宜首創設越南專班 幫台商培育人才

2020-01-02 15:39

T-Lab城市實驗室探索議題 關懷地方永續實踐

2020-01-02 13:38

教授遭查水表？台大聲明表達嚴重關切

2020-01-02 11:55

施工出包 李哲洋音樂文物泡水

2020-01-01 13:19

獨／廠商施工不當致李哲洋文物受損 北藝大要求賠償

2020-01-01 09:37

大葉「婚姻與家庭」 愛就要宅一起？學生寫同居互動

2019-12-31 23:54

為親密的人製作使用說明書 大葉情感教育課程好搶手

2019-12-31 18:20

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

中原大學 註冊率、就學穩定率雙料冠軍

2019-12-30 14:31

助台從歐盟漁業黃牌除名 海洋大學立大功獲農科獎

2019-12-30 11:34

杜絕論文亂象 教團：建立跨校學倫審查標準

2019-12-30 00:18

又爆論文抄襲 教部：指導教授要負責

2019-12-30 00:08

國際創新發明賽 環科大奪1金1銀

2019-12-29 23:59

政治又入侵校園？世新「小世界」臉書國旗照因壓力刪除

2019-12-29 13:31

論文亂象連環爆／教團：招生把關鬆 投機學生難防

2019-12-29 13:14

論文亂象連環爆／學者：指導教授、口委失職 制度性缺陷

2019-12-29 13:11

論文亂象連環爆／中山生抄襲 碩專班學位遭撤銷

2019-12-29 13:07

「家族接班已非必然選項」 文大明年1月選新董事長

2019-12-29 11:26

冰山一角！ 學者：違反學術案件只會愈爆愈多

2019-12-29 08:55

有誘因難杜絕 教團：論文抄襲「道高一尺魔高一丈」

2019-12-29 08:49

獨／又爆論文亂象！中山大學碩專班論文抄襲 學位被撤銷

2019-12-29 08:48

不一樣的通識課 科大師生把樂山院生故事唱成音樂劇

2019-12-28 15:35

瀕臨淹水線！6校註冊率不到6成

2019-12-28 00:02

台大國發、清大人類所…5頂大10博士班招生掛蛋

2019-12-28 00:00

教統計臉書按讚數、找最優房價 師大學生搶修程式課

2019-12-27 21:41

半世紀六百期不曾脫稿 老字號科學月刊數位版捐台大

2019-12-27 20:16

頂大10博班新生註冊率掛蛋 各校教務長這麼說

2019-12-27 19:43

456位海青生秀美妝、造型與廚藝 畢業成果展靜宜登場

2019-12-27 15:40

被列註冊率低於6成 聖約翰科大喊冤：連續獲教育部教卓

2019-12-27 14:54

台成清交頂大10所博士班 竟沒人註冊

2019-12-27 14:27

註冊率瀕淹水線 和春喊冤：補報後破6成

2019-12-27 14:24

108學年大專註冊率公布 6校瀕淹水線

2019-12-27 13:57

境外學生 台大、銘傳、成大收最多

2019-12-27 12:48

新生註冊率出爐 頂大10博士班招生掛蛋

2019-12-27 12:00
看更多

熱門文章

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

2020-01-03 14:23

放棄銀行業公務員 他花半年蝸居補習街雅房一圓律師夢

2020-01-03 22:14

大學學測今公布試場 16日下午開放看考場

2020-01-03 11:38

「拔管案」滿兩周年 台大自主聯盟：血淋淋歷史不能忘

2020-01-04 05:51

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

2020-01-04 08:00

北港高中清寒學生考上台大 企業主允諾助她成為CEO

2020-01-03 19:38

用私校救長照 全教總：如同請張飛救岳飛

2020-01-03 18:30

國中會考英文B++ 苦學拿下全國商科競賽職場英文金手獎

2020-01-03 12:29

他事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材

2020-01-03 13:12

熬夜繪圖創發設計靈感 男大生拿下全國室內設計賽首獎

2020-01-03 21:21

新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主疑慮

2020-01-03 11:04

東興國中陳晏佐參加疊杯亞錦賽 抱回5獎項

2020-01-03 12:29

求學測順利！新化高中寺廟及教會祈福 吃「包中」午餐

2020-01-03 16:49

高教深耕計畫 新增4公共性責任指標

2020-01-03 14:24

老師罵「禽獸、畜生」言語霸凌學生 家長提告

2020-01-03 23:13

家齊高中邁向巔峰登山課 學生超有感

2020-01-03 16:44

南投之光！林煒翔磨練技術休學 拿下國際技能競賽優勝

2020-01-03 12:28

三度辭職往上考 蝸居圓律師夢

2020-01-03 23:36

律師考試門檻爭議 考選部：會注意改革成效

2020-01-03 23:39

師生學倫成效 台北商大擬納自訂指標

2020-01-03 14:26

強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03

高中職原民生科學人才培訓接受報名 今年收88人

2020-01-03 11:58

台南應用科大年度大秀 美容系動態畢展首度跨界吸睛

2020-01-04 09:33

深耕計畫提升高教公共性 教團肯定教部「切中時弊」

2020-01-03 22:52

台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4%至5%

2020-01-04 10:50

與大師對話 青山國中小走讀家鄉扎根藝術

2020-01-03 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top