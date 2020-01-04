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強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

為培育台大博士班學生，激勵其赴國外研究機構進行移地研究，台大推出「補助博士生赴國外移地研究試辦方案（遠學計畫）」，補助每人35至60萬元。此外，台大更於今年起與具創新和實驗精神的無校園大學「Minerva School」合作，以台大為Minerva在台北的學習基地，讓兩校學生在課堂上直接互動。

台大校長管中閔在今天校務會議上表示，為鼓勵台大博士生赴國外研究，以進一步發揮研究潛力、了解國際研究趨勢、拓展國際研究經驗視野及增進台大與國際研究機構交流合作，訂定台大高等教育深耕計畫-補助博士生赴國外移地研究試辦方案。

根據「遠學計畫」的方案內容，補助對象必須是台大博士班學生且通過博士學位候選人資格考核者，且曾提出最近一次「科技部補助博士生赴國外研究計畫」申請。經指導教授、系(科、所、學位學程)與學院推薦，惟未獲「科技部補助博士生赴國外研究計畫」補助者。

獲補助者在學期間僅補助一次；受補助學生須於核定公告日當年度內抵達國外研究機構報到，逾期視同放棄。補助期間為七個月至一年，不得分段或展延。獎助金額度每人35萬元以上60萬元以下，依審議結果核定。每學年核定至多50名。

此外，管中閔表示，台大將於今年起每年1至4月，接待Minerva School學生共96名，並由台大教師開設主題工作坊提供兩校學生共同參與。管中閔說，在台大要求之下，Minerva School的學生不僅是來台大上課，該校學生也會參加台大的正規課程，讓台大學生有機會跟該校學生直接互動。

針對香港專案訪問生，管中閔說，因應香港情勢，今年11月啟動專案，協助香港地區學生來校訪問，共746名學生申請，符合錄取資格者共481名，完成報到者共395名。

為培育台大博士班學生，激勵其赴國外研究機構進行移地研究，台大推出「補助博士生赴國...
為培育台大博士班學生，激勵其赴國外研究機構進行移地研究，台大推出「補助博士生赴國外移地研究試辦方案（遠學計畫）」，補助每人35至60萬元；此外，台大更於今年起與具創新和實驗精神的無校園大學「Minerva School」合作，以台大為Minerva在台北的學習基地，讓兩校學生在課堂上直接互動。本報資料照片
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