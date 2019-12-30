不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

教育部最新公布108學年度大專校院校務資訊，龍華科技大學在技職體系學校中，大幅超越多所公立技職院校，108學年新生註冊率高達94.46%，蟬聯全國綜合型私立科大第一名。圖／龍華科大提供 分享 facebook 教育部最新公布108學年度大專校院校務資訊，龍華科技大學在技職體系學校中，大幅超越多所公立技職院校，108學年新生註冊率高達94.46%，蟬聯全國綜合型私立科大第一名；而在「就學穩定率」指標上也達88.70%，排名台中以北綜合型私立科大前三名。校長葛自祥說，辦學理念是堅持「二不二要」，其中的「二不」是，不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標。

龍華科大校長葛自祥表示，學校創校至今已逾半世紀，秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校堅持「二不二要」，「二不」－不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

龍華科大表示，該校已連續兩年獲得教育部「高教深耕計畫」逾一億元經費補助，是台中以北地區唯一獲補助超過一億元的私立科大。

葛自祥強調，教育部公布的108年大專院校新生註冊率，該校是13所註冊率超過9成的私立技專校院中，台中以北地區唯一一所涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學，整體表現均衡，相當難得，尤其對於培養青年在學校及職場建立跨領域學習能力，龍華科大更擁有豐富資源與優勢。

他說，面對全球化時代，以往大學校院傳統學系培育單一專業領域的人才，已不敷潮流所需，當世界越來越無國界，科技持續顛覆各種商業模式時，能夠跨域進行發掘與整合的能力，更顯重要。因此學校開設智慧機器人專班、物聯網專班、影視製作與行銷專班等4個PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班，以實務為核心，培養學生主動學習、批判思考和問題解決能力。學校更積極開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識及技能。

「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」 葛自祥指出，不畏少子女化浪潮，龍華科大持續投入資源優化師資與實作環境，今年更陸續完成建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「高端加工智慧化研發中心」、「機器人拋光研磨研發中心」、「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」、「iPAS天線設計工程師能力鑑定」術科考場、「行動通訊模組測試與調校類產業環境」、「跨域智慧物聯網創新實作教室」、「跨境電商實驗室」及「時尚媒材工作室」等設施。未來將持續發展教學創新、打造智慧校園、無邊界教室、追求國際化、領先產業與生態校園等重點，培養實務人才。