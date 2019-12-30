世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

教育部近日公布「108學年度大專校院全校新生註冊率」，其中世新大學在全台共158所公私立大專校院之中，新生註冊率達94.5％，名列私立綜合大學二類組第1名、私立大學排行第7、也名列不含宗教類與醫學大學私立綜合性大學第5名。

在少子女化浪潮之下，世新大學今天表示，該校註冊率仍穩健向上成長，相較於去年93.9%提升0.6％，辦學成績亮眼。

世新大學表示，該校以「德智兼修，手腦並用」為校訓，堅持「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」為辦學特色，以傳播為教育及學習的基礎，提升學生的溝通及跨領域能力，並建置全媒體大樓、雲端數位學習中心、CNN新聞資料庫等專業設備及頂尖師資，融合傳播元素與系所專業，建立跨域整合的教學環境，培養全方位的專業人才。

世新大學也在2019年建置全媒體大樓，堪稱學界最高規格媒體大樓，配備包含直播串流空間、融媒體新聞攝影棚、音樂創作空間、動捕與虛擬攝影棚等，也與許多業界知名的企業合作，為業界打造新一代媒體影音人才。