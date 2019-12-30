中原大學註冊率、就學穩定率 榮獲雙料第一

教育部最新公布的全國大專校院108學年度註冊率資料，中原大學大學部註冊率突破去年，以99.97%拿下全國公私立綜合大學第一名，並連續4年穩居私立綜合大學第一名。

除了註冊率的優異表現，在大學部學生就學穩定率上，中原大學也在私立綜合大學中勇奪第一名佳績，印證中原大學所重視推行的「全人教育」已經轉換成學校、學生及校友的核心競爭力，因此能深獲肯定，在這一波「少子化」衝擊下反而逆勢成長。

中原大學校長張光正表示，這麼高的註冊率，要特別感謝畢業校友及在校團隊的共同努力。中原大學以基督愛世精神辦學，推動全人教育，希望培育學生專業與通識的平衡、學識與人格的平衡、個人與群體的平衡以及身心靈的平衡。

除了專業能力的培養，特別重視藝文、體育與社團活動，一年有上百場的小型音樂會，讓師生及社區民眾免費欣賞國際級音樂饗宴，讓全人教育從細微處發酵。

因此，教育部在108年11月陸續頒發中原「友善校園獎」卓越學校及「生命教育特色學校」兩大獎項，顯示中原大學深耕全人教育的用心有目共睹。

在中原「篤信力行」的校風薰陶下，中原大學學生敬業、樂群，在各項專業領域表現亦十分出色，例如：資管系學生連續兩年勇奪「大專校院資訊應用服務創新競賽」冠軍、室設系學生囊括立邦亞洲青年設計師大獎賽金獎與銀獎、電子系與化工系及應數系運用AI人工智慧協助推動智慧農業。

環工系學生運用所學幫助索羅門群島建置氣象系統、建築及景觀等系團隊發揮設計專業協助古蹟文創再生等等，再再證明中原學生所學鏈結社會脈動且學用合一，也因此連續3年榮獲1111 人力銀行「企業雇主最愛大學」私立大學第一名，實至名歸。

此外，中原大學積極提供學生出國交換及攻讀雙聯學位等跨國學習機會，國際姊妹校已多達384所，107學年度國際移動學生超過千人。工學院、電資學院每年暑假舉辦國際學生營隊，提供學生不出國就能體驗在國外上課的情境。

商學院自108學年度起與美國天普大學合作成立「商學管理雙學士學位學程」，只要用4年時間即可獲得中原大學與美國天普大學兩校學士學位文憑；中原並與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校及鴻海富士康集團簽訂三方合作人才培育計畫。中原大學從各個面向提升學子國際移動能力及國際競爭力，連續6年榮獲世界大學排名中心排名 (CWUR)私立綜合大學第一名。

張光正校長表示，中原大學堅持給予學生最好的教育品質，雖然沒有特定財團經費奧援，但對每位學生投資的教學成本卻是老牌私立大學中最高的，背後除了廣大校友企業捐款支持，更因辦學成效佳，連續7年榮獲教育部「獎勵私立大學校院校務發展」最高獎補助金額，打破全國紀錄。