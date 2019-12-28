台大國發、清大人類所…5頂大10博士班招生掛蛋

教育部公告108學年各大學校院新生註冊率，台大國發所碩士班註冊率掛零。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部昨公告一○八學年各大專新生註冊率，共一百卅二個系所掛零，其中光台、成、清、交、政大等五所頂尖大學，就有十個博士班掛零，包括台大國發、清大人類所等。

高教司司長朱俊彰回應指出，有些系所規模小，選才寧缺勿濫，有缺額也非壞事；此外，境外生不列入註冊率，也是影響因素。

註冊率為零的頂大博士班還包括清大語言所、生技產業博士學程、交大加速器光源科技與應用博士學位學程；政大會計所、外交所、圖檔所；成大國際經營管理所（ＩＭＢＡ）、太空與電漿科學所等。

台師大歷史和地理碩士在職專班註冊率也掛蛋，教務長陳昭珍說，兩班辦學費用要自給自足，公告簡章後，發現招生不如預期，因此停招。台大國發所則說，該所今年有八個博士生名額，十四人報考，但因無法鑑別其學術研究能力，皆沒錄取。

成大教務長王育民說，ＩＭＢＡ主要招收國際生，但因境外生未列入註冊率，該班才會掛零；太空與電漿科學所已連續三年沒人報考，明年擬停招協助轉型。

政大教務長賴宗裕說，最快明年配合教育部招生名額調控，學士班有一成彈性名額，碩士班兩成、博士班三成。如經校務會議通過，政大將看各系所的報考人數、註冊情況，情況好則增額，連兩年都不行就酌減。