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教統計臉書按讚數、找最優房價 師大學生搶修程式課

2019-12-27 21:41聯合報 記者張錦弘／即時報導

全球掀起人工智慧（AI）熱潮，台師大在教育部高教深耕計畫引領下，擴大開設「運算思維與程式設計」通識課，讓全校學生都能選修。兩年多來共開設50班次、修課2255人，非理工科系學生的修課比率更從兩年前的3成7成長至今年5成7，校方希望學士班學生選修比率從今年4成提升至明年達半數以上。

為使各界了解AI如何改變未來生活，台師大也將於109年1月2日上午10時在公館校區S102教室，邀請Google Principal Scientist紀懷新博士演講「AI全球研發與應用現況」，當天下午2時在公館校區國際會議廳則邀請英國DeepMind工程師、人工智慧AlphaGo重要推手、師大資工系博士班畢業的黃士傑校友，講述「AI時代的機會與挑戰」。

程式設計是因應21世紀AI發展的重要能力，過往只要求理工相關科系學生學習程式設計。配合全球程式設計教育蓬勃發展趨勢，台師大從106年起規畫全校性課程、成立專責單位「共同教育委員會邏輯與程式教育組」。

「初學者程式怎麼寫？選這門課就對了！」非理工科系同學常見的擔心疑惑，進入課堂後一掃而空。課程專為零基礎的學生量身打造教材內容，從一開始完全不懂程式，逐步透過視覺化、區塊式的程式構件來學習程式設計，既能免除敲鍵盤打字的繁瑣和錯誤，也能使學生專注在程式背後邏輯的培養。

校方更開發專屬的線上教學平台，老師循循善誘教學，加上助教細心協助，從火車桌遊、小遊戲操作、程式基礎，層層遞進；一個又一個精心安排、貼近生活的例子，例如統計Facebook心情讚數、排序Excel列表資料、找出網站最優惠房價等，帶領學生逐步掌握程式設計的核心概念。

修課同學表示：「上課內容由淺入深，是有難度的，但只要將腦中的過程一步一步寫下來，就能拆成細項分別處理。最注重的一點是思路的清晰。」

期末課程還會舉辦競賽，從主題發想、媒體呈現，到實務的程式開發以及最終上台成果展現，來自各學院的學生通力合作，從無到有完成專題，學生們從中獲得強烈的成就感。修課回饋意見當中，有八成五的同學推薦修習此課程、七成的同學肯定其對主修有幫助。

除了入門的「運算思維與程式設計」課程，台師大也開設進階課程，如提升數據分析能力的「資料科學與程式設計」、結合科學素養的「科學與程式設計」以及實用有趣的「行動 App 程式設計」，滿足學生多元的專業背景和需求。

今年起台師大也成立符合教育、人文、藝術學院的特色學分學程「學習與資訊學分學程」與「數位人文與藝術學分學程」，以及專業深化的「資訊科技應用學分學程」和「人工智慧技術與應用學分學程」，修課學分數從12至18學分不等，運算思維與程式設計則是上述四個學程必修課，能訓練學生從不同視角中看待問題，以理論與實務結合，加強學生溝通合作技能，對未來變化萬千的社會做好萬全準備。

台師大教務長陳昭珍以音樂、藝術為例，近年來已快速融入AI技術，電腦作出來的曲子，可能比貝多芬還像貝多芬；AI也可畫出幾可亂真的梵谷風畫作。不過，AI雖很會模仿，仍無法完全取代人的創意及情感，人文科系學生不要排斥新科技，更要跨域學習，「要有人文的心，科技的腦」。

台師大106年起開設「運算思維與程式設計」全校通識課，非理工科系學生的修課比率已...
台師大106年起開設「運算思維與程式設計」全校通識課，非理工科系學生的修課比率已達5成7。圖／台師大提供
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