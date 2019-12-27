半世紀六百期不曾脫稿 老字號科學月刊數位版捐台大

台灣歷史最悠久的科普雜誌「科學月刊」50歲了！而科學月刊50歲的生日賀禮，是將所有內容數位版的使用權捐給「台大科學教育發展中心」，在其網站上公開，讓全球愛好科學的人們都能自由閱覽。

捐贈儀式今天下午於台大思亮館國際會議廳舉辦。由台北市科學出版事業基金會劉源俊董事長，將檔案資料與代表科月期刊內容的硬碟交給台大校長管中閔；隨後结大科學教育發展中心高涌泉主任展示科學月刊典藏網站。科學月刊將內容數位版的使用權捐獻給「臺灣大學科學教育發展中心」，創刊早期珍貴的檔案資料則捐贈給台大圖書館，此舉進一步將創刊時「普及科學、啟迪民智」的理念再次發揚光大。

「我們知道，要使社會進步和現代化，政治、經濟固然是最有利的因素；然而，我們認為一般民眾知識的提高、健全社會價值體系的建立等等，更屬基本的要素。科學知識的介紹，正屬於後者。」

1969年，科學月刊創辦人林孝信與李怡嚴表示，希望辦一份科學月刊，不僅作為學生課外讀物，更成為社會公器；不但要普及科學、介紹新知，同時能啟發民智、培養科學態度，為健全的理想社會奠定基礎。

科學月刊創刊於1970年1月，歷經21任社長、理事長，26任總編輯，半世紀以來從未間斷，整整出滿600期，未曾有一期脫刊。