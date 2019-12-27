頂大10博班新生註冊率掛蛋 各校教務長這麼說
教育部今天公告108學年各大學校院新生註冊率，共132系所掛零，其中光台、成、清、交、政大等5所頂尖大學就有10個博士班掛零，台大國發、清大人類所等。
高教司司長朱俊彰說，有些系所規模小，選才寧缺勿濫，有缺額也非壞事；此外，境外生不列入註冊率，也可能是影響因素；缺額也可能反映產業現況，可能需調整。
註冊率為零的博士班還包括清大語言所、生技產業博士學程、交大加速器光源科技與應用博士學位學程；政大會計所、外交所、圖檔所；成大國際經營管理所（IMBA）、太空與電漿科學所。
台師大歷史和地理碩士在職專班註冊也掛蛋，教務長陳昭珍說，兩系辦學費用要自給自足，公告簡章後，發現招生不如預期，因此停招、退報名費，註冊率才會掛零。她表示，這兩個在職專班已開辦一、二十年了，在職教師進修需求漸飽和，但未來新進教師仍有需求，明年仍會視情況再決定是否繼續招生。
台大國發所則說，該所今年有8個博士生名額，14人報考，但因無法鑑別其學術研究能力，皆沒錄取。
成大教務長王育民說，IMBA主要招收國際生，不過太空與電漿科學所已連續3年沒人報考。該系當時因液晶電視相關產業而設，如今產業變遷，成大明年擬停招，協助該所轉型。
政大教務長賴宗裕說，政大最快109學年起配合教育部的招生名額調控策略，學士班有1成彈性名額，碩士班2成、博士班3成。如經校務會議通過，政大將看各系的報考人數、註冊情況，情況好則增額，連兩年都不行就酌減人數，盼能鼓勵和提醒各系。
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