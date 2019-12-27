品牌廚房設計賽 崑大空設系獲金獎、兩項創意獎

廚衛產業本土品牌台灣櫻花舉辦2019年第八屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽，崑山科技大學空間設計系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆以「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」作品自全國377件中脫穎而出，勇奪空間設計組「金獎」殊榮，該校另拿下兩組創意獎。

這場相關業界學界設計盛事，全國22所大專院校參與，2012年舉辦至今已累計近3000件優秀作品。為呼應主辦單位「享受智能 樂在生活」的品牌主張，今年以「改造心關係」作為設計構思主題，希望學生勇於展現不同的創意，將廚房空間、廚電設備等注入新的元素，讓廚房不只是廚房，而是成為家中成員情感交流的核心。

競賽分空間設計及工業設計組，評審依據主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度作為評分標準，各參賽者發揮創意激烈的競爭，崑大空設系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆作品「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」榮獲空間設計組「金獎」，郭柔萱、李浿瑜的「高密度烏托邦」，以及由張博碩副教授指導學生李侑穎、陳鈺婷的「聚。和」，皆獲得創意獎。