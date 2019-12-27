親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

更便宜了！新台幣強壓日圓 換3萬元多吃10碗一蘭拉麵

品牌廚房設計賽 崑大空設系獲金獎、兩項創意獎

2019-12-27 13:25聯合報 記者周宗禎／即時報導

廚衛產業本土品牌台灣櫻花舉辦2019年第八屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽，崑山科技大學空間設計系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆以「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」作品自全國377件中脫穎而出，勇奪空間設計組「金獎」殊榮，該校另拿下兩組創意獎。

這場相關業界學界設計盛事，全國22所大專院校參與，2012年舉辦至今已累計近3000件優秀作品。為呼應主辦單位「享受智能 樂在生活」的品牌主張，今年以「改造心關係」作為設計構思主題，希望學生勇於展現不同的創意，將廚房空間、廚電設備等注入新的元素，讓廚房不只是廚房，而是成為家中成員情感交流的核心。

競賽分空間設計及工業設計組，評審依據主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度作為評分標準，各參賽者發揮創意激烈的競爭，崑大空設系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆作品「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」榮獲空間設計組「金獎」，郭柔萱、李浿瑜的「高密度烏托邦」，以及由張博碩副教授指導學生李侑穎、陳鈺婷的「聚。和」，皆獲得創意獎。

空設系主任張郁靂表示，系上鼓勵學生多參與國內外競賽，藉由參賽經驗將所學專業與創意來增長設計能量，讓學生在學校的設計操作不再只是作業，而是注入學生有前瞻性、創意性的深厚養分來源，也造就崑大空設系學生在國內外各大競賽中皆獲有卓越優異的設計獎項。

盧浩璿、陳佾霆「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」榮獲空設組金...
盧浩璿、陳佾霆「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」榮獲空設組金獎。圖/崑大提供
分享
許正傑老師(右)與得獎學生合影。圖/崑大提供
許正傑老師(右)與得獎學生合影。圖/崑大提供
分享
李侑穎、陳鈺婷的「聚。和」榮獲空設組創意獎。圖/崑大提供
李侑穎、陳鈺婷的「聚。和」榮獲空設組創意獎。圖/崑大提供
分享
郭柔萱、李浿瑜的「高密度烏托邦」榮獲空設組創意獎。圖/崑大提供
郭柔萱、李浿瑜的「高密度烏托邦」榮獲空設組創意獎。圖/崑大提供
分享

品牌

延伸閱讀

開發資本 奪併購創意獎

創新環保餐具受青睞 崑山科大競賽奪金

宏碁品牌廣告創意 奪2019倫敦國際廣告獎及...

台中清水國小學生在校園找「聖蛋」 另類聖誕節...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新生註冊率出爐 頂大10博士班招生掛蛋

2019-12-27 12:00

108年各大學註冊率出爐 這六校註冊率未達六成

2019-12-27 10:56

境外學生 台大、銘傳、成大收最多

2019-12-27 12:48

六所大專私校註冊率低 稻江：調整校務發展辦學策略

2019-12-27 11:54

註冊率不到六成？ 和春技術學院喊冤

2019-12-27 11:34

註冊率未達6成 台首大：外籍生不如預期也未加碼搶學生

2019-12-27 11:30

管中閔案效應 教授當獨董須先取得學校同意

2019-12-26 19:47

13歲自學生靠清大線上課 挑戰美國大學微積分課獲滿分

2019-12-26 10:55

農家女孩半工半讀 拚上中興獸醫系

2019-12-25 23:44

空軍贈鯊魚機 朝陽航機系添利器

2019-12-25 23:13

莫蘭迪色調絕美！輔仁大學「全台最美宿舍」像網美旅店

2019-12-25 22:39

高師大愛樂合唱團20周年慶 帶音樂走向校外與社區

2019-12-25 19:43

預防退化性關節炎 中正大學開發智慧型護膝

2019-12-25 12:53

交大「雙師攜手、數位樂學」計畫 線上課程分享23高中

2019-12-24 23:39

政大與泰名校組策略聯盟 推華語教育增交換生名額

2019-12-24 18:45

無藝術相關科系 這所大學獲教育部頒藝術教育貢獻獎

2019-12-24 15:04

交大偕20所高中 啟動「雙師攜手、數位樂學」計畫

2019-12-24 13:12

敏盛醫療捐贈興建台大護理系校舍 五年內完工

2019-12-24 12:51

AI機器人跳舞、解剖、書寫 靜宜圖書館「秀」給你看

2019-12-24 11:39

航管系美甲論文不符專業？ 海大海運院長：合企管範疇

2019-12-24 09:06

台大110位傑出校友 女性僅9人

2019-12-23 23:29

南藝大師生抗議校長濫權、空降親信 教育部要調查

2019-12-23 16:57

女傑出校友占比少 學者：因不符社會對女性期待

2019-12-23 14:26

女性傑出校友好少 台大近4年人數掛蛋

2019-12-23 14:26

輔大送學生耶誕大禮 打造文創時尚新宿舍

2019-12-23 12:30

女性傑出校友好少 學者：不符社會對女性的期待

2019-12-23 10:03

女傑出校友少？台大110人僅9名女性 近4年掛蛋

2019-12-23 09:57

會計寫風水、航管寫美甲 國立大學也爆不專業論文？

2019-12-23 00:07

科管組、企管組、EMBA 系所搶生3路數

2019-12-22 13:19

海大、彰師大也爆論文亂象 航管管美甲、會計看風水

2019-12-22 13:14

國立大學航管所論文寫美甲 校方澄清是商管組

2019-12-22 13:08

系外行星命名「水沙連」 清大教授感謝台人投票超踴躍

2019-12-22 12:51

比較好招生考量 大學設科管、企管搶學生

2019-12-22 09:43

獨／國立大學也爆論文亂象？ 航管寫美甲 會計寫風水

2019-12-22 09:42

中山大學男女混宿 爆浴室偷拍

2019-12-20 22:46

義大與6偏鄉國小生 創作雙語繪本「踩著雲朵旅行去」

2019-12-20 15:44

航海人員放榜 全中運跆拳道銀牌投入藍海人生

2019-12-20 12:59

中山大學性別友善宿舍傳浴室偷拍！友善共學非偷拍共學

2019-12-20 11:42

阻綠營幹部選前入校座談挨批 東華大學：維護行政中立

2019-12-20 10:40
看更多

熱門文章

新生註冊率出爐 頂大10博士班招生掛蛋

2019-12-27 12:00

她拿金手獎淚崩 因從小沒爸爸比賽卻做父親節蛋糕

2019-12-26 14:39

科學班成立10年 進了台大有六成三都不念基礎科學

2019-12-27 11:03

管中閔案效應 教授當獨董須先取得學校同意

2019-12-26 19:47

108年各大學註冊率出爐 這六校註冊率未達六成

2019-12-27 10:56

影／嘉義2兄妹站上世界第1舞台 GTB國際舞蹈奪金

2019-12-27 09:10

聖誕樹會開花？教育部出招勾起眾人童年回憶

2019-12-26 17:09

境外學生 台大、銘傳、成大收最多

2019-12-27 12:48

註冊率不到六成？ 和春技術學院喊冤

2019-12-27 11:34

高中英聽2次測驗 考生成績普遍提升

2019-12-26 17:59

六所大專私校註冊率低 稻江：調整校務發展辦學策略

2019-12-27 11:54

註冊率未達6成 台首大：外籍生不如預期也未加碼搶學生

2019-12-27 11:30

高中科學班保送大學 修法10年推不動

2019-12-27 12:02

積欠教師薪資挨告 南榮科大：已向教育部申請融資後續

2019-12-27 10:17

機械手臂技術是焦點 龍華科大奪全國職場達人盃銀牌

2019-12-26 14:41

國際小學堂／寧槓上美國 法徵數位稅為了啥

2019-12-26 23:42

台南兩校操場、跑道、球場年久失修 獲600萬補助改善

2019-12-27 13:12

長榮中學欠薪風波 協商達共識

2019-12-26 22:38

品牌廚房設計賽 崑大空設系獲金獎、兩項創意獎

2019-12-27 13:25

全球大學生國際經貿專題競賽 北商大獲總冠軍

2019-12-26 14:43

海大成功開發人工飼料 將投入東引龍蝦養殖

2019-12-27 12:40

永平工商畢業公演 將畫的本質以肢體展現

2019-12-27 13:13

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top