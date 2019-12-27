教育部點名稻江註冊率低 稻江：調整校務發展辦學策略

嘉義縣稻江科技暨管理學院。記者魯永明／攝影 分享 facebook

教育部點名今年註冊率低於六成的危險學校，包括台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、和春技術學院、大同技術學院、聖約翰及台北基督學院； 對此，嘉義縣稻江管理學院說，因應缺額及少子化衝擊，調整校務發展辦學策略，針對在地化高教深耕，結合創生計畫，招生培育人才，另逐步調整縮減系所，董事會也通過教師優離方案。

大考放榜，稻江缺額4成5最高，稻江說，過去11年來都單獨招生，首次配合教育部要求恢復聯招，為因應缺額及少子化衝擊，調整校務發展辦學策略，針對在地化高教深耕，結合創生計畫，招生培育人才，另逐步調整縮減系所，董事會也通過教師優離方案。

缺額多的大多是技職相關的時尚美容、休閒遊憩管理學系及餐飲管理學系等，因為考生選填志願以國立大學優先，但行動科技學系、動畫遊戲設計學系仍受考生歡迎滿招， 法律系招生也不錯，聯招缺額無法獨招補足，但學校進修部及二技仍獨招。

為因應缺額及少子化衝擊，調整辦學策略，針對在地化高教深耕，結合創生計畫，招生培育人才，如幼教系就針對開發中的嘉義縣馬稠後工業區，籌設非營利幼兒園招生，招生配合在地產業及人才需求，另逐步調整縮減系所，董事會也通過教師優離方案，目前有5位教師申請。