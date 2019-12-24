交大線上雙師課程消弭城鄉差距 高中生上大學可抵學分

12年國教新課綱於今年八月正式上路，如何設計多元選修課程成為各高中的重要課題，為消弭城鄉教育差距，國立交通大學以開放教育平台「ewant育網」為基礎，宣布啟動「雙師攜手、數位樂學」計畫，利用線上共享的方式，將大學多元豐沛的學習資源匯入高中，目前已有23個高中成為計畫試點合作夥伴，將於109學年度正式採用雙師攜手課程。

交大經營全國最大的開放教育平台「ewant育網」，累積來自各大學逾500門線上磨課師課程，而「雙師攜手、數位樂學」計畫從現有500門課程中程中挑選10門適合高中選修的課程，配合高中需求調整內容後，將完整的課程資訊、教學影音、作業與測驗，及線上教學活動提供給高中生使用，同時減輕高中教師教學負擔，課程包含背包客日語、中藥概論、科幻電影學物理等。

交大也規劃由大學老師提供高中老師培訓課程，在「ewant育網」平台為高中夥伴教師開設專屬的線上課程專區，讓高中老師持續建構及充實自己的課程，開課期間，大學老師還可線上支援、解決高中老師的問題。

高等教育開放資源研究中心主任李威儀表示，採取雙師(大學老師及高中老師)線上攜手合作模式，期望達到縮小地域及城鄉差距的目標，讓都會區、非都會區的高中生都有相同的多元選修課程教材，更彈性學習，並透過大學提供的教學資源，幫助高學生提早探索興趣、認識大學，確認未來升學方向。

慈大附中校長李玲惠對計畫充滿期待，她說，學生可利用課餘時間或寒暑假自學，並在未來入學這些聯盟的學校時，這些大學開設的線上課程還能抵免學分，因此她鼓勵應屆高中生可多修習線上課程，最快甚至可以用3年半將大學讀完，以提早準備進入社會，或擬定生涯規劃。