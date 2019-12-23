女性傑出校友「失蹤記」 學者：不符社會對女性的期待

大學女性傑出校友「被失蹤」？台灣女性主義者、婦女運動人士顧燕翎說，台大傑出校友的女性比例只有8%，「真的太少了」。

她分析，男人有光宗耀祖和事業發展的壓力，掛上「台大傑出校友」的頭銜，對事業有幫助，因此會較積極爭取。而積極爭取榮譽，比較不符合社會對於女性的期望，甚至會有「歧視」，對女人而言，會有一些壓力。

顧燕翎表示，二、三十年前，也就是她的那一代，許多人大學畢業後，夫妻一起出國，妻子打工賺錢，先生去念書。她的妹妹是清華大學全校第一名畢業，之後很快結婚生子，妹妹一邊工作一邊養小孩，妹夫則是專心讀學位。

「男女比率這麼懸殊，應該有更多改進空間。」顧燕翎說，至少現階段，應該提出一些方法，鼓勵大家推薦女性為傑出校友。傑出校友比例應該保持平衡，除了可以增設「女性傑出校友」之外，也應該保障各領域的男女校友有同樣的機會。

她表示，如果沒有「分類」的保障，理工和工商類的傑出校友比例應該會偏高，因為工商界有成就的校友，跟學校關係比較密切，可能會捐助學校等等。

大同大學通識教育中心性別課程教師陳淑敏說，台灣在性別平等的表現，在亞洲國家算是模範生，像是同志婚姻合法化，女性從政的動能也很高。

至於傑出校友為何女性偏低？陳淑敏說，不能怪學校，因為是「歷史包袱」。多數大學的傑出校友是透過系所主管推薦，而系所主管的性別比例，也是男性高於女性，她建議所有大學都應該思考，是哪一群人在決定傑出校友？

陳淑敏也提到，30年前的台灣社會，性別觀念和意識不如現在開放，不管是就學或就業，男性的機會仍高於女性，甚至歧視女性就業，仍存在刻板印象。