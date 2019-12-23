獨／女傑出校友被失蹤？台大110人僅9名女性 近4年掛蛋

台灣各大專院校每年都會遴選「傑出校友」並公開表揚，然而最高學府台灣大學，至今選出的14屆110名傑出校友中，只有九名女性，占總人數8% 。本報資料照片 分享 facebook

每年各大專校院遴選各校的傑出校友，並公開表揚。台灣大學至今選出14屆110名傑出校友中，卻只有九名女性，占總人數8%；近四年32名傑出校友的女性人數掛零。而成功、清華、交通、台灣師範大學等校的女性傑出校友比例，也都在一成左右。

台大每年針對人文藝術、學術、工商、社會服務等類別，遴選出對學校與社會有貢獻的傑出校友。台大統計，自2006至今年選出14屆傑出校友、共110人，包括男性101人，女性九人。台大女性傑出校友有：林文月、陳怡蓁、孟懷縈、許照惠、余玉眉、周芷、陳秀美、張聖容、鄭淑珍。

台大表示，傑出校友平均50多歲，回推其畢業年代約在74至77學年度間，男性畢業生約1500多人，女性畢業生約1000人出頭，男女比例差不多。

台大說，傑出校友人選是由各學院、校友總會及個別校友舉薦。近四年被舉薦人選為女性者約二至三人，比例偏低，且被舉薦人並沒有性別限制。

清大至今選出20屆傑出校友，共72人，包括65名男性，七名女性，女性占9%。清大表示，每年男女畢業生比例，學士班近1：1，碩士班約6：4。

清大校友服務中心執行長陳千惠說，女性比例偏低，可能和畢業性別比有關，清大以理工起家，女性比男性學生少。也跟傳統價值觀有關，在華人世界，女人在婚姻裡被期待的角色與男性不同，加上女性有懷孕生子的生理不同， 育兒與事業之間的選擇掙扎也比男性高。

成大1985年起頒發校友傑出成就獎，傑出校友是由系院推薦，至今選出177名傑出校友，其中有六名女性、僅占3%，包括鄭佩芬、殷允芃、龍應台等。成大表示，以1989至去年畢業生14萬34人，包括男性9萬6796人，女性4萬3238人。

交大至今頒發32屆、191名傑出校友，包含男性187人、女性四人，女性僅占2%。交大表示，交大以理工科系著稱，歷年畢業生男、女性比例懸殊，近年因開設人文、客家學院，才使男女比大幅提升至7:3。

台師大2001年至今，共選出19屆傑出校友，197名校友接受表揚，其中女性27名，也只有一成三。依近年學士班學生人數男女比例，男性約占四成，女性約五成。

台師大公共事務中心主任康敏平說，獲選校友的平均年齡約在50到60歲，甚至60歲以上，學術表現和社會影響力較穩定。女性傑出校友偏低，不單純只是大學的現象，「而是整體台灣社會的現象和結果」。例如能夠在藝術領域持續創作的，大多數是男性藝術家。