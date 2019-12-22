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系外行星命名「水沙連」 清大教授感謝台人投票超踴躍

2019-12-22 12:51聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

今年適逢國際天文聯合會 ( IAU)慶祝成立100周年，讓全世界會員國參與系外行星命名、票選，其中，台灣被指定可以為系外行星HD100655b及它所圍繞的恆星HD100655命名，在清大天文所教授江瑛貴力推下，全台民眾都能參與這次超過1百餘國的命名活動，票選結果17日出爐，江瑛貴表示在全台灣6千多人踴躍參與下，台灣首次成功命名的系外行星及恆星名稱為「水沙連－麗」。

江瑛貴說，命名活動9月中開始後，收到超過120個命名提案，最後選出「台灣杉－玉山；七星山－福爾摩沙；水沙連－麗；龜山－蓬萊；媽祖－羲和」等5個名字進行全國票選，不過原本票數最高是「台灣杉－玉山」，但因「玉山」是185546號小行星的名稱，因此由第二高票的「水沙連－麗」獲選。

江瑛貴說明，「水沙連－麗」在獅子座方向，該顆系外行星多年前就被發現，IAU給予編號HD100655b，以後就命名為「水沙連」（英文命名Sazum），「水沙連」圍繞的恆星編號HD100655未來將稱為「麗」或「麗星」（英文命名Formosa），「水沙連」比太陽系木星胖一點，質量是木星1.61倍，直徑為木星1.21倍，約158天可繞其恆星「麗」一圈。

江瑛貴也透露這次命名活動有一百多國參與，平均每個國家都有2千多民眾投票，但台灣投票人數有6千多人，足以顯示台灣還是有很多人對系外行星很有興趣，現在看到台灣也有專屬的行星及恆星名稱，他高興表示，「一切辛苦都值得」。

系外行星「水沙連」（左）及恆星「麗」（右）位於獅子座方向，該顆系外行星多年前就被...
系外行星「水沙連」（左）及恆星「麗」（右）位於獅子座方向，該顆系外行星多年前就被發現，圖為模擬圖。圖／江瑛貴提供
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木星玉山投票

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