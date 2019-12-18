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法律系畢業超有前途？ 網嘆：少了證照也是低薪族

2019-12-18 13:15聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
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許多一類組的高中生都會將法律系放在前幾志願，不過就有人困惑，法律系畢業後要經歷高壓的國考且錄取率低，若沒考取證照就準備領低薪，甚至有人點出，就算當一般律師，也比不過理工科一畢業領的高薪

有網友在ptt上表示，法律系是一個沒考到牌就準備領22Ｋ的科系，尤其今年考試除了有400分的限制外，錄取人數也從800～900名降至500名，不禁讓他大喊，「念法律系的是不是很想死啊」。

原po指出，以前因為律師錄取率過低，況且畢業之後還要經歷國考的高度壓力，法律系在台大沒什麼人願意念，但不曉得為什麽現在高中生在選科系時，法律系總在一類組志願前幾名。

不過有其他網友提到，法律系雖為窄門，但若考取證照後，最好的出路是當司法官，或是拿到外商法務部門的職缺，以這兩份工作的薪資來看，年薪都有機會上看250萬元，且工作穩定。

另外，若是當訴訟律師，自己勤跑業務接案才可能有一年兩百萬元的高薪，或是在大型國際事務所工作的年薪也可領到300~500萬元，不過有可能會因為沒背景的緣故，只能當到初階合夥人。

而這名網友也直言，這些工作只有3%法律系畢業的菁英學生，才可能達到這樣的薪資條件，相比理工類的同學畢業後就能進入上市公司，領的薪水也贏過許多一般律師。

薪資高薪司法官考試

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