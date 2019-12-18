管中閔實現台大從高汙染產業撤資承諾 成亞洲首例
台大學生會在臉書發文表示，台大校方歷經三年的倡議與溝通，確定將於明年底前撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高汙染、高碳排產業的資金，正式成為「亞洲第一間成功撤資的大學」，且確定台大校務基金並未投資於石化燃料產業，未來也不再有任何投資；校方近期會建立校務基金的投資準則。
台大學生會表示，自2017年起，台大學生會永續部與台大氣候行動社 National Taiwan University Climate Action Club即展開校務基金對於「高汙染、高碳排」產業的撤資倡議。同年，在台大學生會所舉辦的「校長，給問嗎？」活動中，台大校長管中閔以校長候選人的身分表態，未來若就任校長，將撤除校務基金在上述產業的投資。
台大學生會表示，撤資所涉及的層面，不單單只是經濟與環境面，也牽涉世代正義與全球的區域正義。台大的撤資行動，除了對使用化石燃料、及造成環境汙染與高碳排的行為形成壓力，並呼應氣候變遷危機之外，也期望能促使更多社會大眾意識到，不當的資金運用，可能促成環境與氣候變遷問題的惡化，而我們其實都能作出改變。
台大學生會永續部與台大氣候行動社呼籲校方，應主動於台大公開網站公告本次撤資的承諾。發揮台大高度的社會影響力，帶動更多社會的討論與作為，也得以讓國際社群看到台大（台灣）在面對氣候變遷危機的改變與努力。未來投資原則的建立過程，應朝向公開透明、師生共同參與的方向努力，以使台大師生能有表達意見、檢核監督的空間，確保投資原則能兼估環境、氣候風險及其他多元面向。
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