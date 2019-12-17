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臺北大學宿舍命名「是在哈樓」票數領先 網笑翻：贏定了！

2019-12-17 22:13聯合新聞網 綜合報導

臺北大學舉辦宿舍命名票選活動，沒想到其中的「是在哈樓」目前票數領先。圖擷自臺北大...
臺北大學舉辦宿舍命名票選活動，沒想到其中的「是在哈樓」目前票數領先。圖擷自臺北大學網站
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國立臺北大學於昨（16）日在官網舉行第二期學生宿舍命名活動，投票於昨日開跑，將一直持續到12月24日截止，校方希望能讓學生為自己的宿舍命名並踴躍投票，一同見證學校的歷史腳步。沒想到，投票活動才過一天，其中的「是在哈樓」名稱到目前為止就已超越其他名字，得到票數最多的455票，這樣的結果讓眾多網友笑翻。

臺北大學學務處生活輔導組，昨日在官網貼出「二期學生宿舍命名獎勵活動」的新公告，邀請所有「北大人」投下手中神聖的那一票，投給最珍愛有感的命名作品，而其中投稿命名的同學也紛紛發揮創意，投稿「浮雲樓」、「龍鳳館」、「辰曦樓」等名稱，但這些作品前前後後加起來卻都沒超過100票，反而是其中的「是在哈樓」作品勇奪455票，獲得目前的最高票，讓不管是校內同學還是校外人士都紛紛表示「真的很……是在哈囉」。

消息一出後，成為不少網友熱議的話題，並紛紛在臉書上留言分享「好想轉學去住！」、「校友有投票權嗎？」、「真的贏定了」、「果然是人才濟濟」、「真的好好笑，好有才」、「學校真的會這樣命名嗎？」、「我猜校方應該會不認賬」、「你住在哪棟？是在哈樓」。

臺北大學在官網貼出「二期學生宿舍命名獎勵活動」的新公告，邀請所有「北大人」投下手...
臺北大學在官網貼出「二期學生宿舍命名獎勵活動」的新公告，邀請所有「北大人」投下手中神聖的那一票。圖擷自臺北大學網站
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宿舍投票台北大學

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