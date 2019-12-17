獨／互補提升競爭力 海洋大學預計明年加入台聯大系統

為拓展未來發展性，國立台灣海洋大學將申請加入由清大、交大、中央及陽明組成的「台灣聯合大學系統」。海大校長張清風表示，海大以海洋研究領域見長，與四校異質性高，未來可透過資源共享、需求互補，提高學校競爭力。預計109學年正式加入。

國內各大學目前紛紛效法歐美等國，走向聯盟的概念。大學系統聯盟可以互相合作，讓學生有更彈性、多元的學習空間。「台灣聯合大學系統」為清華大學、交通大學、中央大學及陽明大學於2003年倡議共組的台灣第一個大學系統，2008年由教育部核定成立。台灣綜合大學系統、台北聯合大學系統、台灣教育大學系統、台灣大學系統等也相繼成立。

目前台聯大系統四校推動的合作項目包括：合聘教師、相互承認學分、舉辦聯合招生、校際轉系及跨校修讀輔系或雙學位、合辦跨校的研究所及研究中心、共享圖書及貴重設備資源、跨校國際合作、跨校國際學位學程、免費校際專車、台灣聯大講座（諾貝爾講座、學術倫理講座）等。

張清風表示，全球海洋研究越來越重要，台灣又是海島國家。海大在海洋相關領域完整且有特色，台聯大系統也還沒有海洋領域的學校，希望加入之後，讓台聯大系統在海洋方面的學術研究、人才培育和社會影響性都能更齊全。

「海洋是跨領域研究。」張清風表示，海大加入台聯大系統後，可結合中央大學的社會文化專長，清大交大的奈米、人工智慧等工程領域，陽明的生醫領域互補。未來將規畫研究所聯招、課程互相選修等等。

張清風說，日前校務會議已經通過提案，相關行政程序審慎進行，師生都很支持，他也陸續拜訪台聯大系統校長曾志朗及四校的校長。現待教育部核定，預計最快明年8月1日可正式加入。

台聯大系統校長曾志朗表示，台聯大系統很想把海大納進來，因為目前系統在跟馬來西亞、緬甸等國家學術交流時，需要很多海洋領域的專業和資源。