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全國大學之先 北醫大設數據處整合醫療大數據

2019-12-16 11:56聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國際重要的生醫研究機構都紛紛將數據科學列為核心發展項目，台北醫學大學率國內150多所大學校院之先，成立數據處，盼在既有優勢基礎上，譲健康數據成為促進生醫研究，提升人類健康的新動能。

台北醫學大學校長林建煌表示，北醫大率先成立全國大學院校唯一的數據處，象徵北醫大有決心發展數據研究，提升整體校院競爭力，同時也為促進人類健康盡一分心力。

林建煌說，期待藉由數據處的成立，將臨床數據中心、健康暨臨床研究資料加值中心、統計中心、校務研究中心等四個相關單位進行資源整合及組織重整，發揮最大功能。並且參與國內Taiwan Biobank，Taiwan Precision Medicine Initiative(TPMI)等大聯盟，強化與其他醫院資料庫的研究合作，籌組小聯盟，啓動研究量能。

台北醫學大學數據長許明暉表示，北醫向來高度重視醫療資訊與健康數據的教育與研究，早在1998年就成立亞洲第一所醫學資訊研究所。因應資料科學快速發展，2016年創設大數據科技及管理研究所，如今隨著數據時代的來臨，再成為國內第一所設置數據處的大學。

今天揭牌的數據處將整合臨床資料庫、健保資料庫、校務研究資料庫與應用資料庫所需之統計技能與資料科學，下設臨床數據中心、健康資料加值中心、校務研究中心與統計中心，為全校師生與附屬醫院同仁提供即時優質的數據服務。

北醫大表示，三所主要附屬醫院有完備的資訊系統，都是電子病歷國際認證HIMSS EMRAM六級的醫院。在取得病人同意，北醫將三家附屬醫院臨床數據去識別化後，建置臨床資料庫，同時也制定資料庫管理辦法及資料庫申請使用要點，規範資料庫之管理、申請、使用規則，保護資料安全性，也讓健康資料能供生醫研究使用。

台北醫學大學整合校內臨床數據、健康暨臨床研究資料加值、統計及校務研究等四個中心，...
台北醫學大學整合校內臨床數據、健康暨臨床研究資料加值、統計及校務研究等四個中心，成立國內第一個數據處，盼發揮綜效。圖/台北醫學大學提供
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