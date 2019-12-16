全國大學之先 北醫大設數據處整合醫療大數據

國際重要的生醫研究機構都紛紛將數據科學列為核心發展項目，台北醫學大學率國內150多所大學校院之先，成立數據處，盼在既有優勢基礎上，譲健康數據成為促進生醫研究，提升人類健康的新動能。

台北醫學大學校長林建煌表示，北醫大率先成立全國大學院校唯一的數據處，象徵北醫大有決心發展數據研究，提升整體校院競爭力，同時也為促進人類健康盡一分心力。

林建煌說，期待藉由數據處的成立，將臨床數據中心、健康暨臨床研究資料加值中心、統計中心、校務研究中心等四個相關單位進行資源整合及組織重整，發揮最大功能。並且參與國內Taiwan Biobank，Taiwan Precision Medicine Initiative(TPMI)等大聯盟，強化與其他醫院資料庫的研究合作，籌組小聯盟，啓動研究量能。

台北醫學大學數據長許明暉表示，北醫向來高度重視醫療資訊與健康數據的教育與研究，早在1998年就成立亞洲第一所醫學資訊研究所。因應資料科學快速發展，2016年創設大數據科技及管理研究所，如今隨著數據時代的來臨，再成為國內第一所設置數據處的大學。

今天揭牌的數據處將整合臨床資料庫、健保資料庫、校務研究資料庫與應用資料庫所需之統計技能與資料科學，下設臨床數據中心、健康資料加值中心、校務研究中心與統計中心，為全校師生與附屬醫院同仁提供即時優質的數據服務。