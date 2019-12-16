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倒退30年前威權校園...台大學生會控校方打壓自治選舉

2019-12-16 10:06聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣大學學生會今天舉行記者會控訴校方，台大學生會選舉委員會要舉辦選舉，校方居然拒絕提供選舉人名冊。學生會說，名冊僅包含在學學生的姓名、學號與學院別，無涉更多個資，指校方試圖打壓學生自治選舉，就像倒退30年前的威權校園。

台大校方回應表示，有關學生會要求校方提供全校學生名冊，包含學生姓名、學號與學院別等，以供學生代表選舉之用，因有違反個資法第15條與第16條之虞，因此校方將輔導學生會以無違法疑慮的方式進行選舉，以衡平個資法與大學法的相關規定，兼顧輔導學生自治組織選舉與保護學生個資之責。

大學生會長凃峻清說，根據大學法第32條第2項，大學應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織，以增進學生在校學習效果及自治能力。明列於大學法中，輔導學生會選舉，是學校進行教學與教育行政的目的，此目的並無違反個資的疑慮，東華大學學生會的選舉也是以選舉人名冊的方式進行。

凃峻清表示，台大學生會長選舉從30多年前就有提供選舉人名冊，四年前改為電子驗證方式，刷學生證進行投票。但採用電子驗證導致多次系統癱瘓，造成選舉停擺、甚至是選舉無效。因此台大學生代表大會已修法將選舉的形式規範在「名冊身分驗證、紙本選票投票」的方式。台大校方在選委會確保保密切結程序並規範彌封流程之下，如仍不提供選舉名冊，就是阻礙選舉。

凃峻清說，學生會指導老師表明願意具名申請選舉名冊並負一切法律責任，然而台大校方卻無一人願意負起責任解決問題。

台大社會系教授、學生會指導老師陳東升表示，台大校方對於學生自治的態度消極推諉，不願以開放的胸襟與同學討論解決方案，是民主法治的最壞示範。

「希望台大校方回頭是岸。」台大社會系副教授、台大學生會前會長范雲說，很遺憾的，台大居然倒退到30年前，就像30年前的台大校方，阻撓學生會進行學生自治。如果現在中華民國的選舉，中選會需要投票人的名冊，國家行政部門可以拒絕給予嗎？

台灣大學學生會今天舉行記者會控訴校方，台大學生會選舉委員會要舉辦選舉，校方居然拒...
台灣大學學生會今天舉行記者會控訴校方，台大學生會選舉委員會要舉辦選舉，校方居然拒絕提供選舉人名冊，且名冊僅包含在學學生的姓名、學號與學院別，無涉更多個資，學生會說校方試圖打壓學生自治選舉，就像倒退30年前的威權校園。記者馮靖惠/攝影
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