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金大新南向計畫有成 再獲教育部高額補助

2019-12-14 12:15中央社 金門縣14日電

國立金門大學表示，繼今年度辦理「新南向國家及先進國家優秀外國青年學子來台蹲點計畫TEEP」表現優異外，2020年度申請案再獲教育部肯定，補助金額更提高到新台幣392萬元。

國立金門大學繼今年度辦理「新南向國家及先進國家優秀外國青年學子來台蹲點計畫TEE...
國立金門大學繼今年度辦理「新南向國家及先進國家優秀外國青年學子來台蹲點計畫TEEP」有成，2020年申請案再次獲教育部肯定，核撥高額補助款。圖為TEEP計畫學生合影。（金門大學提供）
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金大校長陳建民對這項成果表示感激，並說將配合計畫提案持續強化新南向與國際化的連結，營造校園多元的學術氛圍。

金大發布新聞表示，金大在國際化業務的推展持續開花結果，繼2019外國學生與僑生招募交出亮眼成績，所承辦教育部2019年TEEP計畫也獲得各界肯定。

金門大學國際長顏郁芳說，8名來自印尼與越南優秀大學畢業生，經過5個月在金大的華語基礎課程、專業訓練與企業實習後，其中4人選擇留在金門攻讀碩士學位，另有1人準備未來再回金門報考研究所。

而明年度金大所獲補助金額從今年的45萬元增加到392萬元，是44所大學單一案件中補助金額最高的學校，金大預計將招募40名優秀海外學子來金蹲點學習。

陳建民表示，這項計畫起始於2018年與校方行政主管團隊赴行政院經貿談判辦公室，與資深談判代表兼執行秘書蕭振榮晤談，並在教育部長潘文忠的支持下開始辦理，展開金大國際化的重要一步。

計畫執行期間，8名學員除完成金大校內訓練外，也到昇恆昌金湖飯店實習，雖然僅透過短短5個月的學習時間，但學員進步神速，不但家長驚豔，也令實習場域的同事、主管們讚賞不已。

此外，國際學生們也參與印尼文磨課師教材拍攝，並前往名城有線電視台參與談話性節目錄影，分享來台、留金學習的心得。期間，他們也參加了金門著名的迎城隍民俗活動、端節划龍舟比賽，並受邀參與行腳節目拍攝，向家鄉民眾推介金門觀光之美，也讓金門鄉親有機會了解印尼、越南等國家文化。

金大指出，這項計畫的執行帶動了校內國際化業務起飛，為校園帶來多元風貌，也讓這些來自國外的優秀青年充分領略到金門、台灣美麗溫馨的人文風貌。陳建民說，金大2020年再次獲教育部核撥高額補助款，正是教育部對金大最大的肯定。

未來一年，金大將汲取原有的執行經驗，進一步擴展國際化視角，延續企業實習與國際文化實務交流的卓越成果，並預計招募40位優秀海外青年來金創造人生新亮點，也希望藉此深化金大與新南向國家一流大學的連結，將金門與金大成功推向世界舞台。

金門教育部實習新南向金門大學

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