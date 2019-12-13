台藝大守護台灣音樂快閃 尬場耶誕城彩排藝人

新北市歡樂耶誕城巨星演唱會明、後天才登場，前晚已有粉絲到場搭帳篷卡位。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市府市民廣場歡樂耶誕城今天傍晚很熱鬧，國立台灣藝術大學音樂系師生快閃演出「守護台灣組曲」，與舞台上彩排的畢書盡等藝人尬場拚人氣，也為將舉辦的耶誕晚會提前暖場。

台藝大音樂系主任孫巧玲表示，公益音樂快閃活動展現學生技藝與體力，台藝大是新北市的特色大學，今天適逢金山小白鶴抵台5週年，很高興有機會結合在地議題參與演出。

快閃音樂演奏在市民廣場耶誕樹地標舉行，以磅礡的「星際大戰」展開組曲，象徵天堂信差小白鶴讓許多「鶴粉」懷念至今，同時省思環境與氣候變遷的衝擊。

主辦單位特地從金山清水農地帶來小白鶴郵筒與海報，悠揚溫柔浪漫的「月亮代表我的心」、「土耳其進行曲」，帶領現場民眾一起回顧小白鶴的美麗故事。

春雷環境學社執行長廖仁慧表示，在金山設立環境教育基地，與金美國小附設幼兒園主任張馨仁合作推動食農與環境教育濕地課程，獲得新北幼教之光競賽特優。這次感謝台藝大音樂系師生，以音符讓大家關注生態保育。

快閃演出同時，主舞台則有耶誕晚會的彩排相互尬場，藝人畢書盡等人雖素顏演唱，但吸引許多粉絲爭相圍觀打氣，甚至追星族早已搭帳棚徹夜搶先佔位。

市府觀旅局表示，「巨星耶誕演唱會」14日晚間6時舉行，由藝人黃子佼、巴鈺主持。