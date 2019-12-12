被控「萬年董事會」疑掏空校產 北醫大嚴正駁斥

有媒體報導，台北醫學大學董事會董事疑涉掏空校產、董事涉採購自家公司儀器等諸多疑點；北醫大校方發聲明駁斥全部指控，且強調保留法律追訴權。

針對「萬年不變董事會」說明，北醫大表示，該校依「財團法人台北醫學大學捐助章程」及相關法令規定，每屆改選董事成員20%，「萬年不變董事會」之說純屬虛構；該校董事會主動於101年9月25日訂定「台北醫學大學董事及監察人行事準則」，規範董事與監察人的權責，尤其嚴禁任何利益勾結，以期提升該校聲譽及對社會的貢獻。

北醫大指出，該校質子治療機是採合作經營方式，校方並未購買，尤無任何出資。此合作案是採公開招標方式辦理，有三家國際大廠參加投標，由代理 IBA 的承業公司及代理 Mevion 的洽泰公司進入第二階段競標，最後由承業公司得標，並由其子公司於 106年1月間正式簽約。過程完全公開、透明且符合規定，足證相關指控與事實完全不符。

「萬芳醫院並未租用螺旋刀，而是採合作經營方式。」北醫大表示，萬芳醫院為發展精密癌症放射治療，於101年間採公開招標方式，在無須支付租金之前提下，徵求精密放射治療設備的合作經營廠商，經聯合採購會議決標，而與華霖公司簽約。過程完全公開透明且符合規定，相關指控與事實完全不符。

關於君蔚樓工程造價，北醫大表示，君蔚樓總樓地板面積共計1050.01平方公尺，依政府頒布的工程造價表所推估的金額為1900餘萬元。但因本建築工程採鋼骨及特殊玻璃帷幕工法建造，建築工程經費5300多萬元，約為法定工程造價的2.75倍，屬建築業認可的合理範圍。另水電空調、消防工程、室內裝修、稅務及管理費共4000萬餘元，因此，本工程總造價為9400多萬元。

北醫大指出，此案是採公開招標，有三家廠商參與投標，經該校興建工程暨採購委員會聯席會議決議，由具甲級營造資格的公司得標，並無造價偏高情事。

至於北醫大租用大安校區部分，北醫大表示，該校因校務發展迅速而校內空間不足，因此於105年8月間向台灣大哥大公司承租既有建物作為大安校區，該校於承租前已確認該建築物的消防及建物安全均檢查合格。107年4月間因接獲台北市政府都發局建管處通知，才發現大安校區19樓屋頂層存有違章，立即要求台哥大公司限期拆除。後經台哥大委託建築師補辦申請，已於108年8月間取得使用執照，目前是合法使用。

北醫大表示，大安校區所承租空間共5347.38坪，每月租金約1400元/坪，低於台北市基隆路該區域的市場行情，並無偏高情事。該校承租範圍包括地下共六層的停車空間，可停放約600部汽機車。由於承租面積龐大，因此每月租金總計800多萬元、年租金總計1億500多萬元，應屬合理。