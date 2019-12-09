國研院AI競賽 高雄科大團隊得第一

由國研院舉辦，針對人工智慧（AI）初學者的FUN CUP競賽活動結果揭曉，在52個參賽團隊中，由高雄科技大學的NKUST_EE304團隊奪得第一。

國家實驗研究院指出，語音應用是研發AI技術項目中非常重要的一環。為了讓更多的台灣年輕學生進一步了解AI的應用，並充分學習AI的核心技術，除了掌握未來的發展趨勢，同時也能解決生活中的問題，因此由科技部指導，國研院科政中心舉辦了針對AI初學者的競賽活動FUN CUP，並在激烈的競爭後選出第一名。

國研院表示，這次活動共有多達52組來自全台各地的團隊報名參賽，為使參賽隊伍能快速熟悉及學習AI語音分析的過程，特地舉辦了兩場AI語音營隊。

FUN CUP的線上競賽方式是使用數據分析競賽平台Kaggle進行，國研院說明，參賽隊伍必須下載語音測驗考題，經AI程式計算後，將答案上傳至Kaggle進行計分，並在限時30分鐘內完成100題選擇題。這次的競賽共有三隊正確率優於大會基準，分別為「NKUST_EE304」、「六都只有五個市長」與「DefeatGoogle」，其中NKUST_EE304團隊以0.69的正確率奪得第一名。

NKUST_EE304的成員表示，是抱著學習的心態來參加研習課程，並將學到的技術運用在比賽上，沒想到意外得到了第一名。其他參賽的團隊也紛紛表示，這次比賽前舉辦的研習課程，讓他們獲益良多，學習到許多相關的技術及知識，課程所教導的技術也幫助他們在比賽中提高答題的正確率。

國研院表示，接下來還會舉辦更多AI相關的推廣活動，希望能激發學生的學習興趣，並了解AI應用的重要性，同時協助學生獲取更多相關領域的知識。