獨／高教潰堤？ 清大、交大近兩年5名教授被香港挖角

清華大學校長賀陳弘表示，年金新制公布後，清華去年和前年有三位正教授轉到香港的大學任職。圖為清華大學校門。本報資料照片 分享 facebook

政府推動年金改革，大學教授的退休金被大砍，加上薪資低得可憐，交通大學這兩年有兩名教授被「挖角」到香港，清華大學也有三名將近退休年齡的教授轉到香港的大學任教，台灣科技大學近三年每年約有六、七名教授離職。有人憂心台灣高等教育潰堤。

清華大學校長賀陳弘表示，年金新制公布後，清華去年和前年有三位正教授轉到香港的大學任職。他說，知識經濟是台灣的未來，創造知識的人才是國家最重要的流動資產，各國都極力爭取，須要善加守護。人才的聚落在大學，但是如果為大學教授加薪一倍，每年需要百億以上，國家已經沒有能力這麼做。

賀陳弘認為，可行的方法是政府善用年金制度，以延後給付以及長期履約獎勵的觀念，增強安全感，這樣對於剛獲得博士學位、考慮生涯規畫的年輕人仍然有相當的吸引力。政府這麼做所需要的經費低很多，且效益較高。

交通大學代理校長陳信宏表示，去年一名生科學院的教授被挖到香港，今年又有一位資深教授被挖角。但他說，政府近年的激勵措施還是有發揮效果，很多資深老師組團隊執行科技部的大型計畫，之後能夠開公司，今年離開的老師變少。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，剛畢業的國外一流大學博士，多數選擇不回台灣學術界發展，除了薪資待遇、學術環境、未來發展，「年金改革影響頗大」。

廖慶榮說，台科大每年約有六、七名教授離職，有的去國外，有的去國內其他大學，也有不少教授由其他大學轉來，很難說都是挖角。他說，台灣各大學優秀的教授，大部分仍留在台灣繼續努力。

「人才的流失，對於科技大學，更是雪上加霜。」廖慶榮說，台科大營建系去年曾經有一名柏克萊加大博士畢業生想來任教，專長是3D列印營建材料，但因為技職教育法規定，必須有一年工作經驗，所以無法聘任，後來這名博士到新加坡國立大學任教。他希望教育部對於研究生比例高的前段科技大學，能放寬工作經驗的限制。

政治大學校長郭明政表示，任何行業的人才都會流動，「根本不需要憂慮」，一個大學教師一輩子可以在三、五個大學教過書也是好事。他希望可以Ｉ到更多的客座教授來政大，但如果「別人可以用更高薪挖我們的老師，那不是很好嗎？」