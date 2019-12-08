台中以北私立科大居冠 龍華連兩年獎補助款8千餘萬
龍華科技大學12月7日歡度建校50周年校慶。校長葛自祥致詞表示，連續二年獲得高教深耕計畫逾1億元、整體獎補助款8000餘萬元的經費補助，成立多個關鍵產業的研發中心，均為台中以北私立科大第一名。
葛自祥表示，龍華科大能有今日成就，感激創辦人孫法民及孫陳淑娟篳路藍縷建校，也感謝教職員辛勤付出，讓學校近十年在教學評鑑、產學合作、國際化、學生就業及媒體調查等各項辦學指標上，都獲得卓越成效。
葛自祥說，面對未來大數據、雲端、人工智慧及物聯網時代，龍華科大將朝向智慧校園邁進，並持續提升教學品質，充實教學內涵、精進教學環境、創新教學方式及完善教學設施，開設智慧機器人、物聯網、影視製作行銷、智慧商務PBL跨領域專班及工業4.0課程，以強化學生創意、創新、創業各領域所需知識技能，培養學生高度競爭力。此外，更要持續加強國際化，拓展海外版圖，讓龍華繼續成長茁壯。
新北市教育局長張明文、桃園市青年事務局長顏蔚慈，分別代表新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦應邀致詞，肯定龍華科大秉持高品質辦學所展現的豐碩成果，以及協助地方政府推動技職教育實務、促進青年就業等貢獻。泰國駐台貿易經濟辦事處通才代表、中國大陸上海第二工業大學吳松書記，更期許加強泰台及兩岸教育交流合作，嘉惠學子，讓龍華科大的優質品牌，未來在全世界發光發熱。
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