台中以北私立科大居冠 龍華連兩年獎補助款8千餘萬

龍華科技大學12月7日歡度建校50周年校慶。校長葛自祥致詞表示，連續二年獲得高教深耕計畫逾1億元、整體獎補助款8000餘萬元的經費補助，成立多個關鍵產業的研發中心，均為台中以北私立科大第一名。

葛自祥表示，龍華科大能有今日成就，感激創辦人孫法民及孫陳淑娟篳路藍縷建校，也感謝教職員辛勤付出，讓學校近十年在教學評鑑、產學合作、國際化、學生就業及媒體調查等各項辦學指標上，都獲得卓越成效。

葛自祥說，面對未來大數據、雲端、人工智慧及物聯網時代，龍華科大將朝向智慧校園邁進，並持續提升教學品質，充實教學內涵、精進教學環境、創新教學方式及完善教學設施，開設智慧機器人、物聯網、影視製作行銷、智慧商務PBL跨領域專班及工業4.0課程，以強化學生創意、創新、創業各領域所需知識技能，培養學生高度競爭力。此外，更要持續加強國際化，拓展海外版圖，讓龍華繼續成長茁壯。