教育部對大學管太多？ 林萬億嘆兩難

教育部對大學管太多？台中教育大學校長王如哲提出國立大學應「法人化」，取消政府和大學的上下支配關係，藍營代表吳清基和橘營代表劉宥彤皆表示，應鬆綁法令以實現大學自主，綠營代表林萬億則擔心，教育部若管太少恐將使得大學品質參差不齊。

教育部該管嗎？

王如哲表示，大學一旦法人化，便可以讓大學的治理更有彈性，不會受到教育部的諸多限制。對於近來的大學整併潮，王如哲認為，與其一直整併成綜合性大學，不如發展各自學校的特色，可粗分為教學型、師培型、實務型與地方型，在法人化之後，學校便可以大展拳腳。

劉宥彤說，父母親對於小孩的管教是隨著年齡增長而減少，教育也應如此，對於大學的法令鬆綁才有利於大學的競爭。吳清基提到少子化來臨，使得私校紛紛經營困難，應放寬私校關於募款的法規。林萬億以中州科技大學機械所的論文爭議為例，說明教育部在管與不管之間的兩難，應設法適度分權，並同時兼顧大學品質。

如何吸引高教人才

在高教人才方面，王如哲表示，短期來說應改善教授的薪資結構；長期而言，政府應結合大趨勢與大趨勢分析，評估未來5至10年的產業人力供需，以培育重點系所。

林萬億回應表示，目前政府正在推動「玉山計畫」，為了留住國內外的頂尖人才，除每月薪資外，最高另可支領500萬元。不過立委張廖萬堅曾質疑玉山計畫的成效，指出2018年預算執行率僅3到4成，2019年的申請與核准案件甚至下滑。

弱勢受教機會少

「頂大少寒門，私立多弱勢。」針對弱勢族群的高教受教機會，王如哲指出，目前的選才制度不利於弱勢，而且資源分配不均。對此，王如哲提出兩個建議：第一，政府補助的目標必須更明確，並有資格限制，此外，對於弱勢學生除了財務補助，也應提供生涯輔導措施。

第二，針對高教資源分配不均，頂尖大學的學費反而是最低廉，王如哲認為，學費應適度反映教育品質與教育成本，實現「受益者付費」的理念。不過，對此議題三黨代表皆沒有著墨。

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