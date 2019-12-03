獨／首件大批原民遺骨歸還案 馬遠祖先兩年後還沒回家

2019-12-03 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



兩年前台灣大學答應返還60年前為了做研究而挖掘的花蓮縣馬遠部落布農族先人遺骨，但因還沒談妥遺骨存放處所及紀念碑等細節，至今馬遠祖先還沒「回家」。

台大校長管中閔表示，台大的立場一直都是要歸還的，部落決定如何處理，都會配合。台大這兩年也持續以學生醫療服務隊、捐助書籍及電腦設備等方式回饋部落。

台大表示，1957年台大醫學院解剖學科教授余錦泉，商請馬遠村村長林清水准予挖掘其祖先坟骨作為學術研究之用，獲得林村長同意，並經村民大會通過且列入紀錄。台大醫學院教授張丙龍1960年9月7至16日間，赴馬遠村的墓地挖掘骨骼運回台大醫學院，發表研究報告共12篇。

2017年馬遠部落後代察覺祖先遺骨遺落在台大，要求台大返還祖先遺骨。台大當時也成立「歸還馬遠部落先人遺骸工作小組」。台大說，依據張丙龍的最原始手寫資料，有編號的遺骨是43具，目前43具遺骸都妥善保存於台大醫學院體質人類學研究室，均經過清洗，個別裝入木箱，保存狀況良好。另17具人骨是依部位分類與其他骨骸共同保存。