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「不只是一間學校的問題」學界籲落實教學品保機制

2019-12-02 23:59聯合報 記者馮靖惠／台北報導

中州科技大學機械系工程技術碩士班爆出論文題目不符專業，該碩士班從一○九學年起停招...
中州科技大學機械系工程技術碩士班爆出論文題目不符專業，該碩士班從一○九學年起停招。記者凌筠婷／攝影
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中州科大機械所碩士論文嚴重不符系所教學目標及核心能力，被教育部處以停招處分。全國私校工會呼籲教育部，進一步針對各校進行普查，要求各校落實教學品保機制，並針對指導教授提出懲處辦法，遏止歪風。教育部技職司長楊玉惠說，會通函各校注意不能違規，指導教授也須負起把關責任。

全國私校工會理事長尤榮輝說，這起事件顯示校務評鑑、系所評鑑，以及教學品保機制廢弛，根本沒發揮警示和改善效果，教育部應調查該校近幾年如何通過校務、系所評鑑及教學品保查核，其中是否有虛應故事或甚至造假情形。

據全國私校工會抽查許多大學的博碩士論文，類似中州機械所論文偏離系所教學目標，或畢業論文主題與指導教師專業領域不符的情形，不算少數。尤榮輝說，私立大專校院相關協會應建立學校間彼此監督或相互提醒機制，避免「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，讓私校招生雪上加霜。

中興大學特聘教授武東星說，除了新開辦的學系（所、學位學程）第一年外，大學各系所每年都應辦理自我評鑑並送第三單位認定通過，或委託國內外專業機構辦理，這才是一個自我課責的高等教育。此外，教育部每年核准招生總量時，也應一併檢核，才能釜底抽薪。

「不能等到事情發生了，教育部才出來管。」清華大學榮譽教授李家同說，這不只是一間學校的問題，他認為，這不能怪大學，現在大學這麼多，「當然是能收一個就收一個」。教授也當然希望能將學生教好，但學生程度不好，教授也束手無策。教育部不應只懲罰大學，應關注整體學生的程度問題。任何教育界的不良現象，政府都要負一些責任。

教育部中興大學

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