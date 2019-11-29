伸出援手！香港專案交換學生計畫 清大舉辦說明會

2019-11-29 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



香港情勢令人擔憂，為讓香港大學生能安心完成學業，國立清華大學伸出援手，願意接受在香港就讀的台生、香港籍、外籍學生轉學至清大就讀，推出「清華香港專案-學期交換學生計畫」，今舉辦招生說明會，共有21名台生、9名港生、3名外籍生及家長參加。

清大指出，香港專案學期交換學生計畫成立以來，已收到34件訪問學生（旁聽、隨班附讀）、9件交換學生申請，目前已有17名訪問生錄取，有1名台生及3名港生已到校報到。交換學生則有1名台生、7名港生、1名陸生申請。

訪問學生部分，身分為香港區域大學學生即日起開放申請至12月10日止，不需費用；交換生分為姊妹校學籍與香港區域大學學籍在校生，即日起開放申請至12月16日止，若屬清大姊妹校學籍在校學生，依簽約辦理，互惠生免費，自費生每學期約2萬4千多元至2萬8千多元，香港區域大學學籍在校生則依國籍收取學費；轉學生（限台籍與在台僑生）轉學考已報名截止，還在研議是否延長方案。

另外，清大協助香港學生來台就學也得到外界的支持，清大表示，一名長期住在海外的港人因心繫香港學子持續就學的機會，決定以專款捐助清大5萬美元，用於協助香港學生來清大求學、申請並獲錄取來清大訪問或交換、攻讀學位的香港大學生，不論台籍、港籍或外國籍都可獲2千美元補助，當申請者眾、超過核發總額時，以港籍學生優先。

清大全球長嚴大任指出，港生申請到清大有一定的標準程序，包括繳交學生證、照片、成績單等文件才能申請，但香港情勢混亂，校方會通融，學生可先申請再後補文件，目前校方還有150床空床足以因應，也做好相關配套措施，包括接機、安排小天使提供課業與生活照顧，學費則比照台生，盡量滿足這些港生需求。