中原境外生文化週 異國傳統美食做公益

2019-11-28 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



中原大學一年一度的境外生文化週「緣聚你我 情繫中原」今年又以各國的傳統美食席捲中原師生的味蕾了！活動以四日四色為目標，為期四天，每天分別呈現不同的地區的美食特色，讓中原大學在陣陣飄香味下瞬間變成小型聯合國。

活動集結馬來西亞、韓國、日本、印度、印尼、越南、菲律賓、巴基斯坦、中國等國學生大展身手，端出各自的拿手好菜，讓參與者體驗一場美食之旅。

來台攻讀機械工程博士的印度學生Jibin Jose Mathew和在場的同學說明masala dosa（印度薄餅）烹調方式。masala dosa是一道最在地的印度早餐，將麵糊煎至酥脆後，加入咖哩、馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥和香菜，再捲起來，即可享用熱騰騰的美味。

「小時候只要媽媽煮菜，我們這些小孩子就會在廚房幫忙備料，看著看著也就知道口中媽媽的味道是怎麼做的，這也是道代表童年的餐點呢！」Jinbi開心地說。

來自馬來西亞特教系二年級的龍籍珮則說，為了能夠讓台灣學生品嚐馬來西亞食物的獨特風味，負責料理的同學特別先請媽媽「語音操控」，聽著一步步的指令做一次，在租屋處練習幾次後，才能在文化週中向同學們完美呈現道地美食。