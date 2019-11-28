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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

中原境外生文化週 異國傳統美食做公益

2019-11-28 15:22聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

中原大學一年一度的境外生文化週「緣聚你我 情繫中原」今年又以各國的傳統美食席捲中原師生的味蕾了！活動以四日四色為目標，為期四天，每天分別呈現不同的地區的美食特色，讓中原大學在陣陣飄香味下瞬間變成小型聯合國。

活動集結馬來西亞、韓國、日本、印度、印尼、越南、菲律賓、巴基斯坦、中國等國學生大展身手，端出各自的拿手好菜，讓參與者體驗一場美食之旅。

來台攻讀機械工程博士的印度學生Jibin Jose Mathew和在場的同學說明masala dosa（印度薄餅）烹調方式。masala dosa是一道最在地的印度早餐，將麵糊煎至酥脆後，加入咖哩、馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥和香菜，再捲起來，即可享用熱騰騰的美味。

「小時候只要媽媽煮菜，我們這些小孩子就會在廚房幫忙備料，看著看著也就知道口中媽媽的味道是怎麼做的，這也是道代表童年的餐點呢！」Jinbi開心地說。

來自馬來西亞特教系二年級的龍籍珮則說，為了能夠讓台灣學生品嚐馬來西亞食物的獨特風味，負責料理的同學特別先請媽媽「語音操控」，聽著一步步的指令做一次，在租屋處練習幾次後，才能在文化週中向同學們完美呈現道地美食。

值得一提的是，文化週部分所得將捐至「僑生及外國學生安心就學助學基金」，盼能幫助學弟妹也延續與中原締結下的濃厚情感。

印尼同學戴上國家傳統頭飾宣傳家鄉味更增添異國風情。圖／中原大學提供
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韓食一直是相當受到歡迎的人氣美食，在中原大學境外生文化週能吃到最在地的。圖／中原...
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中原大學境外生穿著家鄉傳統服飾，營造濃厚異國風情。圖／中原大學提供
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馬來西亞印度

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