台大電機系校花 回饋母系培育人才添佳話

2019-11-28 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台大電機系向來為國內第二類組高中生最嚮往的科系，畢業系友回饋的案例不勝枚舉，擁有豐富系友資源的台大電機系，今日再添系友飲水思源的回饋佳話。名列美國財富雜誌109強企業的美商Arrow Electronics(艾睿電子)，27日和台大電機系簽署教學合作及贊助計畫，合作計畫成行的關鍵人物是台大電機系1986級系友、現任艾睿電子亞太區銷售副總裁的梁淑琴。台大電機系表示，梁淑琴更是當年電機系系花。

台大電機系表示，33年前畢業於台大電機系，現任艾睿電子亞太區銷售副總裁的梁淑琴，回饋母系，向服務公司美商艾睿電子提議對台大電機系啟動[2P2C]贊助及人才培育計畫，加強母系和艾睿電子的緊密合作。

艾睿電子提供電機系大學生暑期實習機會，實習地點不限於台灣。藉此，艾睿電子招募台大電機系優秀學生，台大電機系學生也可在就學時期向頂尖企業學習，艾睿公司27日也派出人力資源主管到台大獵才。

台大電機系表示，為鼓勵學生創意發想，全國首創學生自主營運管理的三處Maker Space(創客空間)實驗室，艾睿電子將贊助及捐助實驗室設備及相關資源；台大電機系系學會主辦軟硬體實作黑克松 – MakeNTU台大電機創客松競賽，是國內此類活動的龍頭品牌，參與競賽人士來自全國，每年競賽向來深受產學界的矚目。艾睿電子將運用其企業核心能力，支援競賽所需器材和設備，讓此競賽規模及實施內容更為豐富。

台大電機系表示，系上超過十位教授在教授學生創新創業課程的同時，也成立新創公司實踐教學內容，艾睿公司將利用其公司核心能力，營造創業環境(Startup Community)，協助及支援新創公司，以及技術合作等。

負責合作計畫簽署的台大電機系系主任吳忠幟表示，最近大家好像都在比學姊，我們台大電機系同學也很幸福，我們有美麗與智慧兼具、提拔後輩的超棒學姊梁淑琴。

台大電資學院院長張耀文表示，艾睿電子是全球頂尖企業，這次系友梁淑琴副總裁協助其服務公司，透過經費支援和人才培育來協助台大學弟妹，電機系和學院深感榮耀，身為學系翹楚的台大電機系，也感謝艾睿電子回饋學校和社會，實踐企業社會責任的用心。