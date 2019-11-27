親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31中央社 台南27日電

成功大學今天發表應用於深層腫瘤檢測技術，只要注射「奈米夜明珠」藥劑，1小時後就能透過X光激發顯影而檢測出腫瘤，讓腫瘤像夜明珠一樣地發光，連一般人都能看出腫瘤的位置。

成功大學化學系講座教授葉晨聖今天在成大醫院發表「奈米夜明珠」檢測深層腫瘤的技術，他表示，這項技術是他與高雄長庚醫院教授蘇家豪、國家同步輻射研究中心許火順等人共同合作研發，歷時2年，獨步全球，論文已於10月發表於先進材料（Advanced Materials）國際期刊。

葉晨聖說，「奈米夜明珠」藥劑的名稱是X光激發放光顯影劑，藥劑經靜脈注射進入入體內，幾乎全數群聚於腫瘤處，以低劑量X光照射，腫瘤位置、大小一目瞭然，最特別的是，X光照射一次，深層組織腫瘤將持續發亮3小時，方便影像蒐集，大幅提高腫瘤追蹤的準確度，有助於非侵入性的診斷。

葉晨聖指出，X光影像對醫療診斷幫助很大，密度高的硬組織尤其適合，例如骨頭，雖然被脂肪、肌肉層層包覆，照出來的影像依然清晰。

以胸腔X光影像為例，可取得肺部影像，但若肺部有小於0.5公分的腫瘤，X光影像就會出現判讀不易的情況。但研究團隊在動物實驗上，可透過「奈米夜明珠」偵測到0.2公分腫瘤產生的訊號，且適用於各個臟器腫瘤的偵側。

葉晨聖表示，目前，研究團隊已向台灣、美國、歐盟申請專利，工業技術研究院也對這項技術很有興趣，想引介國外投資這項技術的持續研發；研究團隊希望5年內進行人體實驗，但何時可正式投入醫療運用，還無法確定。

成功大學化學系講座教授葉晨聖（圖）27日在成大醫院發表「奈米夜明珠」檢測深層腫瘤...
成功大學化學系講座教授葉晨聖（圖）27日在成大醫院發表「奈米夜明珠」檢測深層腫瘤技術，注射奈米夜明珠藥劑，1小時後就能透過X光激發顯影而檢測出腫瘤，腫瘤像夜明珠一樣發光，一般人都能看出腫瘤的位置。中央社
分享

腫瘤奈米成功大學

相關新聞

成大研發出醫學用奈米級夜明珠讓腫瘤自己發光

2019-11-27 13:37

明新科大、童綜合醫院跨界合作 推動醫療科技創新應用

2019-11-26 14:07

管中閔給台大師生公開信 「港生不會影響台大生權益」

2019-11-26 13:17

北科大攜手日本東北大學 締結姊妹校

2019-11-26 12:29

高職直升大學？ 海洋人才一貫班 升學配套難建立

2019-11-26 11:31

學術攻頂 中大教授阮啟弘與牛津大學展開跨國研究

2019-11-26 10:53

共築未來 逢甲成立建築教育基金會

2019-11-26 01:53

台大系統3校 學期擬縮為15周盼開放學士直升碩班

2019-11-26 00:29

雙重逆境擊不倒 暨大附中彭怡靜拚進中正社福系

2019-11-25 17:54

中山大學籌設醫學院 建商校友捐2億蓋大樓

2019-11-25 17:25

逕升碩班 教團建議配套措施避免排他

2019-11-25 14:30

不必考試！ 台大系統3校擬推原校逕升碩士班

2019-11-25 14:29

國內大學一學期世界最長 台大、台師大、台科大擬縮為15周

2019-11-25 14:27

推逕讀碩班 教團：應避免排擠私校生讀國立大學機會

2019-11-25 10:12

不必考試！ 台大系統三校擬推原校逕讀碩士班

2019-11-25 09:48

獨／台灣一學期全球最長 台大、台師大、台科大擬縮短為15周

2019-11-25 09:36

台師大打造高齡夢想市集

2019-11-24 23:54

台大等3校學生會推返鄉列車 促助900名學生回家投票

2019-11-24 14:12

全台唯一導播賽事 「我是導播」決賽結果揭曉

2019-11-23 18:20

陸生作弊惹議 東吳大學：交學系自行處理

2019-11-23 15:02

在港生申請當台大訪問生又增50名 台大備200宿舍床位

2019-11-23 14:08

台大特聘教授 李茂生、胡芳蓉獲殊榮

2019-11-23 13:07

中原大學生翻轉老農村 霄裡發揚在地美

2019-11-23 12:39

訪問生怎麼住？台大邀教師分享空房 台生不供宿

2019-11-23 00:38

我獨家收港生 學者：展現人道但效益不大

2019-11-23 00:34

政大羅家倫講座揭幕 要做國際漢學重鎮

2019-11-23 00:23

印尼助產專班學員體驗孕媽咪 男生60秒為嬰換衣包尿布

2019-11-22 19:29

港訪問生太多宿舍不足 台大動員全校教師籌空房

2019-11-22 17:49

28年拍52部電影 90歲李行獲南藝大榮譽博士

2019-11-22 14:25

來台港生多集中台大 學者呼籲調配

2019-11-22 14:25

來台港生多宿舍床位不足 教育部：全力協助

2019-11-22 11:59

全球僅台灣伸手收港生 學者看法兩極

2019-11-22 11:46

獲南藝大榮譽博士 90歲李行：繼續為台灣電影奮鬥

2019-11-22 09:11

台灣校園成反送中戰場？ 政大校長：台灣擁有民主能量

2019-11-22 02:32

觀察站／台灣變成港校大後方 教部別只炒短線

2019-11-22 00:09

訪問生突暴增 曾志朗：讓人才留台

2019-11-22 00:07

申請當訪問生 大批港生擠到台大

2019-11-22 00:07

港生來台就讀 陸委會：會給必要協助

2019-11-22 00:04

反送中香港多所大學停課 中華醫大向港生招手歡迎就讀

2019-11-21 13:50
看更多

熱門文章

師培法修正案今三讀 增本土語言師資培育管道

2019-11-26 17:33

翻轉大華科大增AI科系 敏實集團總裁：我說了算

2019-11-27 09:00

桃園大園國中棒球隊破球纏膠帶再用 中華職棒贈球與鞋

2019-11-26 17:30

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

一生致力出版事業 桂冠賴阿勝獲頒專業獎章及褒揚狀

2019-11-26 19:51

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

天生好手！國三生練一年半 奪田徑兩面全國金牌

2019-11-26 16:41

聖功女中雙姝 學生美術賽拿第一

2019-11-26 18:04

南科實中「遙控垃圾車」炫 師生團隊協助社區清掃

2019-11-26 18:17

影／想走學生學測走過的路 高中老師拿下全國作文比賽特優

2019-11-26 17:32

進入課文體驗 北市懷生國小到甲仙「拔一條河」

2019-11-26 15:41

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

哪國人幽默？台師大研究：義國居冠 台灣在中後段

2019-11-27 10:43

高職直升大學？海洋人才一貫班 招生配套待教部審查

2019-11-26 14:35

成大研發出醫學用奈米級夜明珠讓腫瘤自己發光

2019-11-27 13:37

二技技優入學招生 543名額28日起公告

2019-11-27 01:30

奇幻礦坑走廊 瑞芳瓜山國小打造空間美學

2019-11-26 19:47

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56

非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

影／全盲學生打靶 學生興奮摸著靶紙：老師我打中這裡

2019-11-26 16:31

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

師長不用再待陽台辦公 泰雅族象鼻國小新校舍重建有望

2019-11-27 10:19

小時遭霸凌學滑冰紓壓 元培科大侯承宏滑冰競賽雙冠軍

2019-11-26 16:49

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26

象鼻國小新校舍 「部落的文教中心」

2019-11-27 11:16

青年鹿樂計畫 青年走入偏校服務偏鄉學童

2019-11-26 17:19

張媽媽慈善基金會「圓夢助學」計畫 獎助偏鄉童求學

2019-11-26 17:18

走美術路遭質疑…學生用畫作訴說 八德國中美術班開展

2019-11-27 13:32

音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27

大榮飛修科 太古培訓精進技能

2019-11-26 22:47

成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top