成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31 中央社 台南27日電



成功大學今天發表應用於深層腫瘤檢測技術，只要注射「奈米夜明珠」藥劑，1小時後就能透過X光激發顯影而檢測出腫瘤，讓腫瘤像夜明珠一樣地發光，連一般人都能看出腫瘤的位置。

成功大學化學系講座教授葉晨聖今天在成大醫院發表「奈米夜明珠」檢測深層腫瘤的技術，他表示，這項技術是他與高雄長庚醫院教授蘇家豪、國家同步輻射研究中心許火順等人共同合作研發，歷時2年，獨步全球，論文已於10月發表於先進材料（Advanced Materials）國際期刊。

葉晨聖說，「奈米夜明珠」藥劑的名稱是X光激發放光顯影劑，藥劑經靜脈注射進入入體內，幾乎全數群聚於腫瘤處，以低劑量X光照射，腫瘤位置、大小一目瞭然，最特別的是，X光照射一次，深層組織腫瘤將持續發亮3小時，方便影像蒐集，大幅提高腫瘤追蹤的準確度，有助於非侵入性的診斷。

葉晨聖指出，X光影像對醫療診斷幫助很大，密度高的硬組織尤其適合，例如骨頭，雖然被脂肪、肌肉層層包覆，照出來的影像依然清晰。

以胸腔X光影像為例，可取得肺部影像，但若肺部有小於0.5公分的腫瘤，X光影像就會出現判讀不易的情況。但研究團隊在動物實驗上，可透過「奈米夜明珠」偵測到0.2公分腫瘤產生的訊號，且適用於各個臟器腫瘤的偵側。

葉晨聖表示，目前，研究團隊已向台灣、美國、歐盟申請專利，工業技術研究院也對這項技術很有興趣，想引介國外投資這項技術的持續研發；研究團隊希望5年內進行人體實驗，但何時可正式投入醫療運用，還無法確定。