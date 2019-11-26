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明新科大、童綜合醫院跨界合作 推動醫療科技創新應用

2019-11-26 14:07聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

因應科技與工程技術在醫學領域的應用發展趨勢，明新科技大學整合校內科系，與童綜合醫院就工程醫學、AI應用、輔具開發等實務簽訂產學合作，由明新科大校長林啟瑞與童綜合醫院院長李三剛代表雙方簽訂合作意向書，未來雙方將從學術合作、教學支援、研究發展、圖書與資訊、智慧財產權、實習與就業等方面進行交流與合作。

林啟瑞表示，他曾擔任台灣工程科技與應用醫學學會理事長，推動工程科技在醫學應用與創新，明新科大在教學與研發採跨領域模式，像是工學院機械、資工、電子科系與服務產業學院的樂服、幼保科系合作，都有創新的技術應用成果，因此明新科大產學研究能量，能提供雙方在科技與醫療領域上的研發、教學資源與交流；而童綜合醫院長期推動「國際醫療中心」，雙方可共同發展新南向，與東南亞國家醫療單位建立長期的合作，深化醫療訓練與跨國人才培訓。

李三剛也說，童綜合醫院為提升醫療品質，設有「微創手術中心」引進最新的達文西手臂，讓病患有不同的手術選擇，還導入大數據、人工智慧等科技，協助病歷管理、醫學影像判讀等，醫護團隊也定期舉辦AI相關訓練課程來精進技術知識；希望藉重明新在工程科技的專長，共同推動AI訓練與醫療應用、醫材輔具研究開發等項目，促進醫療照護品質提升。

負責產學合作事項的明新科大研發處表示，與童綜合醫院的跨產業合作，明新科大將整合校內工學院、服務產業學院等院系的師資與設備，特別像是人工智慧判讀、檢測、病理顯影等技術進行合作，也規畫與院方合辦AI技術應用、工程科技等相關進修課程，藉由雙方共同學習與交流互動機會，來創新、創造更多的醫療科技應用。

明新科大與童綜合醫院跨產業結盟合作，共同推動醫療科技創新與應用。圖／明新科大提供
明新科大與童綜合醫院跨產業結盟合作，共同推動醫療科技創新與應用。圖／明新科大提供
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明新科大校長林啟瑞(右)與童綜合醫院院長李三剛代表雙方簽署產學合作。圖／明新科大...
明新科大校長林啟瑞(右)與童綜合醫院院長李三剛代表雙方簽署產學合作。圖／明新科大提供
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