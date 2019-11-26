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管中閔給台大師生公開信 「港生不會影響台大生權益」

2019-11-26 13:17聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台大校長管中閔今天發給全校師生一封信表示，香港情勢嚴峻，各大學均提前結束本學期課程。基於大學間相互合作精神，台大行政團隊討論後14日發表聲明，歡迎在香港地區就讀的學生以專案訪問生的身份，申請來本校短期就讀，聲明發出後獲得國內多所大學響應。

他表示，由於訪問生分屬不同年級與不同學院，各班因此增加的學生人數應屬有限，不致增加老師額外負擔，或影響台大同學學習。

管中閔說，至11月25日截止，已完成申請程序，將於本學期來訪的學生共計483名，其中我國學生247名，香港學生199名，其他來自16個不同地區的學生37名。這些學生或已回台，或刻正申辦入台手續，預計將於12月初陸續抵校，台大已開始安排訪問生來台後的就讀與住宿事宜。

訪問生到校後，若獲授課老師同意，將以旁聽方式參與課程。由於訪問生分屬不同年級與不同學院，各班因此增加的學生人數應屬有限，當不致增加老師額外負擔，或影響本校同學學習。台大亦將在不減損本校學生權益之前提下，盡力解決訪問生住宿問題。

管中閔表示，台大向以自由開放學風著稱，並期許成為亞洲具影響力的大學。值此特殊時期，懇請老師與同學們理解並支持本校此一行動，積極協助訪問生適應環境，加入學習。我們相信這些學生與本校師生間的互動，將有助於彼此瞭解：

●「校長致全校師生與同仁的信」全文：

各位老師，各位同學，以及校內所有同仁們：

大家從最近的新聞報導中應已得知，由於香港情勢嚴峻，各大學均提前結束本學期課程。基於大學間相互合作之精神，本校行政團隊討論後於11月14日發表聲明，歡迎在香港地區就讀的學生以專案訪問生的身份，申請來本校短期就讀：

https://www.ntu.edu.tw/chinese2010/spotlight/2019/1774_20191114.html；本校聲明發出後亦獲得國內多所大學響應。

至11月25日截止，已完成申請程序，將於本學期來訪的學生共計483名，其中我國學生247名，香港學生199名，其他來自16個不同地區的學生7名。這些學生或已回台，或刻正申辦入台手續，預計將於十二月初陸續抵校，本校已開始安排訪問生來台後的就讀與住宿事宜。

訪問生到校後，若獲授課老師同意，將以旁聽方式參與課程。由於訪問生分屬不同年級與不同學院，各班因此增加的學生人數應屬有限，當不致增加老師額外負擔，或影響本校同學學習。本校亦將在不減損本校學生權益之前提下，盡力解決訪問生住宿問題。

本校向以自由開放學風著稱，並期許成為亞洲具影響力的大學。值此特殊時期，懇請老師與同學們理解並支持本校此一行動，積極協助訪問生適應環境，加入學習。我們相信這些學生與本校師生間的互動，將有助於彼此瞭解：

我們非常感謝校內所有同仁及師生為此事所付出的心力，並對協助安置來訪學生的台大系統學校（台師大，台科大），以及提供空房的老師與同仁們，敬致謝忱。

校長 管中閔2019.11.26

台大海外教育展今天在椰林大道展開，校長管中閔致詞表示，世界這麼大，鼓勵大家出去走...
台大海外教育展今天在椰林大道展開，校長管中閔致詞表示，世界這麼大，鼓勵大家出去走一走。圖／台灣大學提供 潘乃欣
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