高職直升大學？ 海洋人才一貫班 升學配套難建立

2019-11-26 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



海洋大學擬併下基隆海事為附屬中學，並推出由高職一路升到大學的「海洋人才一貫班」，共收36人，最快109學年上路。但受教育部既有規定限制，該班生不一定都能進到海大。

教育部國教署表示，兩校的海洋人才培育模式仍在規畫研擬階段，學生的升學進路，需等通過審查再議。兩校七年一貫海洋教育課程，是為強化產學合作，深化學生海洋專業知能，讓國家海洋人才實力向上發展。

兩校若合併，有望成為中興大學與興大附屬台中高農之後，第二個一般大學與高職合併的案例。海大主要招收高中生，高職生若要念海大，要循技優保送和特殊選才兩管道。為讓海洋人才一貫班達到「一貫」，海大教務長張文哲說，海大擬申請增加特殊選才名額。

但按教育部高教司規範，特殊選才無法內定特定學生，否則是排擠他校生的入學機會。且特殊選才有名額控管，高教司科長郭佳音表示，109學年全國名額占比為1.5%約1500人。大學若要申請特殊選才名額，需提案說明申請原因、學生入學後的輔導措施等。高教司收件後，交由外部委員審查。

興大附農校長蔡孟峰說，興大附農隸屬中興大學後，也希望更多校內學生錄取興大，但受教育部法令限制，人數一直不多。他表示，合併是互利，包括興大師資培育生能到附農實習，附農也能申請免費使用興大的實驗室等設備。高中教師若想提升教學、行政職能，也能找興大老師來開課。

基隆海事校長陳世程說，校內各科都與海大的科系對應，兩校若合併，將是國內合作最緊密的大學與附屬中學。「海洋人才一貫班」目前的計畫是「3+4」方案，銜接高職三年與大學四年，整併高職、大學都有開的課，空出來的高三課堂改為大學先修課，由海大教師授課。此班課程分為自然與工程兩領域，並開設「海洋科學概論」等全校必修課程。

陳世程說，一貫班的終極目標是「3+3+1+1」，也就是三年高中、三年大學、一年碩士，最後還有一年的產學合作，一氣呵成培養船務和海洋研究高階人才，增加學生入行意願。