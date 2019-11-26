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共築未來 逢甲成立建築教育基金會

2019-11-26 01:53聯合報 記者陳秋雲／台中報導

中部建築、營造領域企業菁英，與逢甲大學合作發起的「財團法人台灣建築教育基金會」昨天成立。禮聘日本東京奧運主場館設計者隈研吾擔任榮譽董事，期盼突破教育、建築空間、都市生活現況，進一步邁向國際。

逢甲大學董事長高承恕擔任首屆基金會董事長，發起成員有聯聚建設董事長江韋侖、麗明營造董事長吳春山、龍寶建設董事長張麗莉、成中恆營造董事長施鵬賢、彰慶營造董事長斯彥誠等人，以逢甲大學為主體，持續邀請全國產學界專家學者加入。

基金會三大核心目標包括引進國際產業及學界資源、赴海外研習與當地產業連結、透過各種進修學習管道洞察全球趨勢。「台灣建築教育基金會」盼能將影響力擴大，創造台灣建築教育新的契機。

隈研吾教授從二○一五年受聘為逢甲大學講座教授、獲頒榮譽博士。去年開始為逢甲大學設計台灣第一座校園建築「共善樓」，建築理念秉持「以人為本、以自然為師」將是逢甲人重要的精神座標。

逢甲大學指出，台灣建築教育基金會成員長期與逢甲大學合作，不管在國內外偏鄉設置書屋、建置台灣學界最大機器手臂、在東京六本木「森美術館」辦展，互相支持、彼此感動。未來將結合產業及學術界資源，促成建築與相關專業躍進與環境永續。

隈研吾昨出席基金會成立典禮，以「共築未來」為題，分享建築如何以謙和及友善的方式面對環境。

建築逢甲大學東京奧運

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