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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

不必考試！ 台大系統三校擬推原校逕讀碩士班

2019-11-25 09:48聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台大系統日前召開主管共識會議，決議推動「逕讀碩士班」制度，也已把議題提到明年2月舉行的全國大專院校校長會議討論。現在修讀學士學位應屆畢業生或修讀碩士的學位學生修業期間成績優異，並具有研究潛力得直接修讀博士。教育部高教司長朱俊彰表示，目前大學法僅有「學士逕修博士」或「碩士逕修博士」的立法法源，但沒有辦法「學士逕碩士」，如果學校要「逕碩」，必須先修大學法。

台大教務長丁詩同表示，現在教育部已經容許成績好的學士班學生可以逕修博士班，卻沒有辦法逕修碩士班，一定要念完學士班或者是同等學歷考試。

「逕讀碩士班對留才攬才和育才都有幫助，一定要做。」丁詩同說，日前到各學院溝通時，每個學院都贊成推動逕修碩士班，包括「3+2」、「4+1」或「4+2」等等。跨校逕修也有一點機會。

丁詩同舉例，國外大學到大三可申請逕修碩士班，大四和碩一變成碩一和碩二，重點是學生從學士班到碩士班，不需要再經過一次考試，而是經由校內表現，看到學生的潛力。例如，開放5%或10%的名額逕修碩士班。

台師大教務長陳昭珍表示，因為現在各校的碩士班還是有競爭關係，必須經過考試。「不用再考試，可以更聚焦學習和教學。」對於學生的學習銜接、規畫及老師的指導，都比較有利。

她說，並不是說全部開放逕讀，至少要有一些保留名額，讓學生可以在原校逕讀碩班。台科大副校長莊榮輝表示，「逕升碩士班」太重要了，此案也已經提到全國校長會議。

由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台大系統，日前召開三校主管共識會議，...
由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台大系統，日前召開三校主管共識會議，決議推動「逕讀碩士班」制度，也已經把議題提到明年二月舉行的全國大專院校校長會議討論。本報資料照片
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