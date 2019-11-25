獨／台灣一學期全球最長 台大、台師大、台科大擬縮短為15周

2019-11-25 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



國內法規定大學每學期長度是18周，校方普遍認為太僵化，無法彈性規畫課程。由台大、台師大、台科大組成的台大系統擬將一學期縮短為15周，以利與英、美、日等國際接軌，順利的話，最快109學年度上路。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，台大系統的三校正規畫，一學期改為15周以及第三學期（暑期），主要是配合國際趨勢，讓學生可以出國當交換生，也方便國際生來台。

台科大副校長莊榮輝說，各國大學一學期周數多為12至15周，台灣一學期18周是全世界最長，造成「歹戲拖棚」。下半學期師生俱疲，不如密集的15周，大家也會比較珍惜上課時間。另一個好處是可以空出暑假學期，補充、跨越學習。他認為教育部應該出面統整，最好全台灣的大學一起改。

台灣大學教務長丁詩同表示，歐美大學的第一學期約在12月20日結束，比台灣提早二至三周。國際交換學生來台灣，9月開始修課，但1月才期末考，任課老師必須另外處理交換生期末考，造成很多困擾。莊榮輝也說，現在最荒謬的是，外籍生回國過耶誕節，要再來台灣參加期末考。

台灣師範大學教務長陳昭珍表示，現在台大、台師大和台科大的行事曆一樣，學生也會跨校選課，未來三校一定要同步調整，但涉及學制的變革，仍需縝密規畫。

丁詩同解釋，現在規定一個學分以18小時為原則，學校一定排滿18周，實際上仍有彈性空間。例如一個學分上課16小時，剩下兩小時可以是課外作業、報告、參加研討會等。正規畫一學期排15周，上課15小時當一個學分，另外兩、三個小時，可以讓老師對外教學等。

台大學生會會長凃峻清表示，減少周數給學生更多空間，樂觀其成。台大法律系李姓學生贊成課程減為15周，因為大學四年，獲得知識的管道不只是在課堂上，寒暑假的實習、論壇、營隊或是打工換宿，都是不錯的方式。