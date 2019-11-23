政大羅家倫講座揭幕 要做國際漢學重鎮

2019-11-23 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



政大昨在達賢圖書館舉行羅家倫講堂啟用儀式，左起為捐贈校友代表鄧傳馨、首任講座主持人王德威、羅家倫姪女羅久蓉、政大校長郭明政、北市副市長蔡炳坤、政大副校長趙怡。 圖／政大提供 分享 facebook

今年是五四運動一百周年，政治大學以五四宣言起草人羅家倫為名，成立「羅家倫國際漢學講座」，昨天揭幕，邀重量級學者、中研院士余英時、王德威演講。政大校長郭明政表示，講座將提供每年十至廿名獎學金名額，鼓勵世界各國研習漢學的博士生來校研究，讓政大成為國際漢學研究重鎮。

郭明政說，「華人文化的國際連結」，是政大執行高教深耕計畫兩大主軸之一；羅家倫講座每年聘請講座教授主持人一名、客座教授三名，提供講座學金為期一年。今年打頭陣的講座教授主持人為中研院士、哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威。

郭明政表示，羅家倫從北京大學畢業後，留學歐美五大名校，民國十五年出任政大教育長，認為政大應有與英國倫敦政經學院、法國巴黎政治學校相似的遠大教育目標。

羅家倫姪女羅久蓉說，羅家倫把教育當作志業，對政大期許很高，對學生有教無類。政大本是國民黨的學校，訓練黨務工作人員，如今成長至此，是中國動盪時代出來的一個「奇葩」。

羅家倫珍藏的一萬三千冊善本書，曾在美國、澳洲流浪一甲子，郭明政表示，民國一○三年終於由羅家倫兩個女兒羅久芳、羅久華捐給政大，目前展於指南校區達賢圖書館二樓特藏中心。兩姊妹另捐兩百萬美元給政大，讓羅家倫講座成為政大法規下的單位。

王德威表示，漢學指對中華人文、地理、山川等研究，廿世紀初一度被中國研究遮蔽取代，廿世紀下半再次復興，當前的漢學，是廣義上對中華文明的研究總稱。他感謝政大成立講座，期許漢學在台灣發揚光大。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，台灣擁有很深的文化底蘊，這就是漢學研究的內容。相信台灣一定會在全世界舞台上占有一席之地。

羅家倫講座昨天上午播放中研院院士余英時的錄影演講「從科學民主到人文民主」。政大表示，余英時是美國克魯格人文與社會科學終身成就獎、首屆唐獎「漢學獎」得主，至今完成近六十本中英文著作、四百多篇論文，是名貫中外的史學泰斗。下午則邀王德威以「危機時刻的知識分子」為講題演講。