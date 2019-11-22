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港訪問生太多宿舍不足 台大動員全校教師籌空房

2019-11-22 17:49聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台大對港生提供訪問生專案，一周收到562人申請來台大訪問。本報系資料照片
台大對港生提供訪問生專案，一周收到562人申請來台大訪問。本報系資料照片
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香港反送中運動延燒至校園，台灣大學上周四提出訪問生專案，截至昨天上午收到562名學生申請，下個月要來台大學習。這讓台大面臨宿舍不足問題，台大今日發信給全校教師，請大家協助分享空房；同時也整理未到校的新進教師宿舍，並與同屬台灣大學系統的台灣師範大學、台灣科技大學聯繫，請兩校協助分擔。

台大統計，這562人中，有289人是本國籍，香港本地生有168人，另外還有中國大陸及其他的20個國家學生共105人，包括北美、歐洲、澳洲、亞洲。

台大副校長兼國際長周家蓓表示，台大住宿短缺，若是本國生申請當訪問生，不提供住宿，希望學生和家長諒解。至於外地生，因只來一個月，台大已清理還沒到校的新進教師宿舍，全校動起來。台大也與台師大、台科大取得聯繫，兩校也樂意協助分攤。

台大應用力學所教授王立昇表示，台大今天發電子郵件給全校老師，希望大家幫忙提供今年12月2日到明年1月5日的空宿舍或房間，接待來校訪問的外地生。他說，有些教師兒女長大了，宿舍有空房，相信多數老師樂意協助分攤。

另有媒體報導，管理學院訪問生多達200名，在學生資源恐被排擠。台大對此表示，台大每學期開的課有5000門，管理學院這學期開了180堂課，不會排擠到。其他學院申請者約50至70名，不過這學期工學院和電資開770堂課，文學院770堂課，教師都樂意歡迎港生來旁聽。

台大宿舍香港

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