全球僅台灣伸手收港生 學者看法兩極

2019-11-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



圖為日前數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影 分享 facebook

香港反送中運動延燒至大學校園，多國政府籲在港就學學生趕快返國，僅台灣政府與大學說要收留在港念書的學生，部分大學甚至提供學雜費與住宿費減免等優惠。有學者表示，此計畫效益不大，但也有學者認為此舉能展現台灣是人道國家。

由在台港生組成的學生團體「香港邊城青年」秘書長關同學表示，目前只有聽說台灣的大學對港生伸出援手。鄰國如新加坡至今沒有相關措施。香港「南華早報」報導，星國還宣布暫停與香港多校的交換生計畫。一名赴新加坡攻讀博士的台生表示，新加坡政治立場較中立，如公開說要收港生，恐被認為有政治立場。

國內一名教育學者表示，他國沒做出此行動，可能是認為效益不大。香港目前局勢未定，估計若情況好轉，多數人還是會返港就學。台灣學校接待這些學生只能說是救急，且會加重校務負擔。

前教育部長、台灣聯合大學系統校長曾志朗則說，全球只有台灣這麼做，顯示台灣是個人道、心胸寬闊的國家。台灣高教教學、研究實力很強，只是國際連結稍嫌不足，建議科技部、教育部多釋出相關計畫延攬香港師生，吸引他們長久留下，提升國際力。

但曾志朗也說，來台港生分布不均，太多學生集中在台大，建議建立學生人數調配機制，讓他校也有機會被看到。

台灣大學推出訪問生專案，邀請從港來台學生擔任訪問生。台大昨天下午表示已接到562人申請，當中以台生為主，申請截止日為本月25日中午12時，並無人數上限。教育部最新統計指出，台生在港就學總數為1021人，有685人返台，占六成七。

南華早報報導，香港中文大學11月12日成為激烈的衝突發生地，之後全港大學宣布學期提前結束，在港就讀的外籍生面臨「留與不留」的兩難，但怕局勢僵持，且宿舍面臨斷糧，不少學生陸續返國。除了台灣，日本、新加坡、歐洲多國領事館都發出聲明，籲赴港學生注意安全或趕快回國。

南華早報也指出，香港的八所公立大學有約1萬8000名非本地學生。香港中文大學學生來自50多個國家，外籍生人數達五分之一。