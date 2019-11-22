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申請當訪問生 大批港生擠到台大

2019-11-22 00:07聯合報 記者章凱閎陳宛茜張錦弘／台北報導

在港學生已有逾六百人申請來台隨班附讀，以台大占約九成最多。 記者蘇健忠／攝影
在港學生已有逾六百人申請來台隨班附讀，以台大占約九成最多。 記者蘇健忠／攝影
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香港「反送中」延燒至大學校園，不少學校宣布提早結束學期，截至昨天，已有逾六百人申請來台隨班附讀（專案訪問生），以台大占約九成最多，甚至有五十八名陸生也申請，預計十二月初陸續抵台。學者指出，政府雖歡迎在港學生來台，但後續有簽證、住宿、是否排擠本地生學習資源或校園衝突等問題，政府應提早配套因應。

不少大學都指出，教育部應設立單一平台，協調香港就學生來台學權問題，且給予接收訪問生大學相關補助，避免本地生學習品質受損。

教育部統計，原本在港求學的一○二一位台生，已逾六成返台。除了在港台生後續就學問題，也有不少港生、陸生、其他國家的在港學生也申請來台做訪問生，到昨天已有逾六百人申請，台大就有五六二人，逾半數是台生，港生也有一六八人，陸生五十八人，其他國家四十七人。

台大副校長周家蓓說，訪問生類似交換生，為期一學期，但學生一般須負擔部分學雜費，且修課不算學分。台大首度提供訪問生名額，只要學生具港區大學就讀，「不問過去成績表現、不問學校背景」，全數接納，且免繳學雜費，只需付住宿費、六百元網路費。

但學生來源眾多，第一關簽證就是問題。教育部說，正協調我國駐港領事單位，協助各種身分別學生取得簽證，這些學期間來的訪問生，可先持各大學就學證明申請「短期停留」；若下學期要正式入學（轉學），要再持入學證明申請「就學居留」。

大批學生擠進台大後，宿舍則成另一個問題。台大初步估計，宿舍不足以容納近六百位訪問生，正積極解決學生住宿問題。政大則索性直接公告「本校宿舍有限」，不提供隨班附讀者宿舍。

此外，是否排擠本地生學習資源，也有爭議。例如台大規定訪問生只能選擇原就讀的系所修課，但多數訪問生為商管背景，導致台大管理學院下月恐增加二百多位訪問生。台大前副校長、管院教授湯明哲就示警，學習上是否能適應？教室能否容納？「潛在的後續問題還很多」。

成大教務長王育民建議，「學生應都擠到台大了」，建議官方若重視此事，應給予接收訪問生的大學補助，才不會影響其他學生權益。

台大宿舍教育部

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