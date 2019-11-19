嘉義大學助港台生學習不中斷 全學年免住宿費
2019-11-19 16:44中央社 嘉義市19日電
香港校園連日發生嚴重警民衝突，部分在港台生暫時回台，嘉義大學主管會議今天通過「協助在港台生、港澳生等相關學業協助」等13項具體作法，提供港台生安心學習及就學管道。
嘉義大學校長艾群今天與校內一級主管召開主管會議，艾群表示，香港局勢發展如此嚴峻，除了影響在港所有學生的就學權利，也造成一些國內師生的憂慮，嘉大盤點校內可協助港台生的資源，通過13項具體作法。
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13項具體作法包括全學年免住宿費、優先提供校內工讀機會、提供香港各大學教師與學者研究場域等，讓學生和學者有安全的環境完成學業和延續學術研究。
艾群說，嘉大開設的獸醫系、幼教系師資和課程完整，吸引不少香港、馬來西亞等地學生來就讀。
據嘉義大學統計，校內目前有71名香港學生，校方視學生需求，提供心理諮商持續關懷與協助，並設立專人專線，全力提供生涯發規劃等相關協助。
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