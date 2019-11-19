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大葉研發柚子醬油、柚香白蘭地 盼廠商願意開發量產

2019-11-19 15:28聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

中秋節前後開始就進入柚子產季，但除了中秋節民眾會吃幾顆文旦應景之外，台灣的白柚、西施柚都面臨供過於求的狀況，有農民抱怨，因為許多醫師都說吃藥不能吃柚子，導致柚子每年的銷量都越來越差。大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶帶著研究生開發柚子醬油、柚香白蘭地和柚子酵素，希望能讓柚子有更多用途，也讓柚子果皮能再利用，達到「農業減廢」目的。

柯文慶表示，柚子包括文旦、白柚、西施柚都是彰化盛產的水果，但因為產季集中，過了中秋之後就可能面臨滯銷，而柚子富含膳食纖維、維他命C和果膠，具有開發為加工食品的潛力，所以他帶著研究生研發柚香系列產品，希望為柚子果農尋找新出路，而這次研發出柚子醬油、柚香白蘭地都是利用果皮，果肉則可以做為柚子酵素，讓柚子完全被利用。

柯文慶研究室研發的柚子醬油採取低鹽配方，不但可以烹飪使用，也可以當作沾醬或沙拉醬；柚香白蘭地則是使用二林葡萄蒸餾酒作為基酒，將柚子皮經過特殊處理減少苦味之後，柚子皮可以提升白蘭地的香氣和顏色，就如同橡木桶的功能。

研究生簡如耘和林智翔說，參與計畫這一年來，剝了約120公斤柚子，現在已經是剝柚子達人，笑著說：「暫時都不想再吃柚子了」。他們表示，研發產品過程中最困難的是如何降低柚子的苦味，而其中柚子白色的中果皮是苦味最重的，完全無法使用，他們翻找了很多文獻，最後利用「環狀糊精」降低苦味，讓柚子皮加工後也能有好的香味和口感。

柯文慶說，研發柚子加工品，是希望吸引廠商青睞，若有廠商願意量產上市，未來果農就有更多銷售管道和發展潛力，果農就也能因為安心，而願意用心種植出更高品質的農產品，促進台灣的農業經濟。

大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶（中）帶領學生研發柚子醬油、柚香白蘭地和...
大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶（中）帶領學生研發柚子醬油、柚香白蘭地和柚子酵素。記者凌筠婷／攝影
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大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶（中）帶領學生研發柚子醬油、柚香白蘭地和...
大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶（中）帶領學生研發柚子醬油、柚香白蘭地和柚子酵素。記者凌筠婷／攝影
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中秋節

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