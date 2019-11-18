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屏科大發芽玄米裸食餐會 推廣環保概念

2019-11-18 17:56中央社 屏東縣18日電

屏東科技大學餐旅系與土木系、農園系整合，利用研發的高雄147發芽玄米開發創意中西式餐飲，今天舉行裸食無餐具餐會，也盼未來可以推廣環保概念。

以有機香蕉葉鋪滿桌面，中西式餐點就放在香蕉葉上，萊姆雞尾酒裝在椰子殼裡，沒有碗盤、筷子、刀叉和湯匙，食客用手進食，這是屏科大餐旅系今年推出的年度餐會「裸食饗亭無餐具創意餐會」。

中西式餐點包括五行創意壽司、粄條梅香雞肉捲、東坡米香刈包、南瓜豆沙球、美式火龍果漢堡、火龍果堅果塔、法式果花雞肉凍、奇異果香草米慕斯、蝶豆柑橘米麵包等，並加入土木系和農園系研發出來的高雄147發芽玄米。

負責中式料理的餐旅系4年級學生李俊德表示，這次裸食餐會完全是全新嘗試，由於台灣幾乎完全沒有裸食餐廳，但印度和泰國非常普遍，在環保概念下，未來可以嘗試推廣。

在義大天悅飯店主廚邱子文指導設計餐點下，餐旅系3年級學生製作出玄米烘焙點心，並表示第一次嘗試將玄米加入麵粉裡做成烘焙點心，顛覆一般人對於米食單調的觀念，也讓烘焙點心更多元，而玄米與麵粉的結合，技術上也能完全克服。

剛獲得韓國烘焙大賞金牌的邱子文表示，玄米做成的麵包，玄米成分約占4成，其他全部都是天然食材，吃得到健康。

餐旅系副教授陳文東說，今天的餐點是以發芽玄米與客家、原住民、閩南料理結合，製作出五行創意料理；餐旅系主任張慧珍表示，藉由將食材反璞歸真理念結合原鄉部落原住民的智慧，將大自然賦予的東西變成天然餐具。

校長戴昌賢表示，今天的裸食餐會跨足農學院、工學院和管理學院，利用這樣的機會，屏科大把農業從生產、加工到未來的行銷都做了最好詮釋。

創意料理餐具原住民

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