在港台生返國人數增 私大也設轉學方案搶才

2019-11-15 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



香港反送中運動延燒至大學校園，教育部統計，台生在香港就學的總人數為1021人，今天比昨天多14名學生要返台，總數達542人。台灣大學等頂尖大學已釋出相關專案，協助這一批台生日後學習，私立大學也陸續跟進，例如文化大學設立專線，東吳大學也推出專案轉學和學雜費減免方案。

文化大學今天表示，校方已設立專線及單一窗口，只要撥打（02）28610511轉分機11109，教務處及時回答有意來文大就讀的學生及家長所有問題，包括系所課程、學系或課程學分如何對接、開學期程、學雜費事項等。

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文大表示，這學期已經進行到一半，文大也歡迎返台的在港台生可以先來文大旁聽、隨班附讀，以及使用文大資訊、圖書、體育相關設施。

東吳大學今天也發布新聞稿，表示全力協助在港台生返台學習銜接，針對不同需求，提供課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，以及下學期專案申請轉學就讀等方案。學生只要檢附原在港就讀大學的在學證明文件，來東吳就讀至本學期結束前，可減免學雜費。

東吳大學也表示，校方已同意法國姐妹校請求，接納其下學期原安排至香港之交換生改至該校進行交換，並已主動聯繫海外姐妹學校。